Спасите сердце шестилетней Сони

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София Панкрашкина, 6 лет.

Врождённый порок сердца, быстрое прогрессирование сердечно-лёгочной недостаточности.

Требуется курс лекарственной терапии препаратами «Траклир ДТ» и «Ревацио».

Стоимость 396 000 руб. Собрано 94 847 руб.

Соня родилась совершенно здоровой. Были небольшие шумы в сердце, но врачи говорили, что с возрастом это обязательно пройдёт и пока нужно только наблюдать. Что родители и делали каждый год на плановом приёме у кардиолога.

Соня росла и развивалась как обычный ребёнок: ходила в детский садик, бассейн. Её жизнь ничем не отличалась от других детей.



Но год назад мама стала замечать, что Соня быстро устаёт, а при физических нагрузках (играх, езде на велосипеде, плавании) она начинает синеть и задыхаться. Начались обследования. Сначала в родном Тольятти, потом в Самаре, где врачи рекомендовали незамедлительно обратиться в НИИ кардиологии им. Бакулева .

После всех обследований вывод кардиологов звучал как приговор — врождённый порок сердца, быстро прогрессирующая сердечно-лёгочная недостаточность.

Оказалось, что всё это время болезнь не давала о себе знать, так как организм был компенсирован и справлялся с нагрузками. А местные врачи просто не замечали никаких отклонений. Но следствием порока стало резко повышающееся давление в лёгочной артерии. Это привело к тому, что сердце дало сбой.

С каждым месяцем заболевание быстро прогрессирует. Врачи настаивают на скорейшей операции, но препятствием является именно высокое лёгочное давление. У обычного человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У Софии оно почти 100. Это приводит к тому, что кровь большим потоком поступает в сердце и оно, не успевая его перекачивать, начинает в буквальном смысле раздуваться. При таком давлении проводить операцию слишком рискованно. Врачи назначили курс лекарственной терапии, понижающей давление в лёгочной артерии.

