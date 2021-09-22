Спасите сердце шестилетней Сони

София Панкрашкина, 6 лет.
Врождённый порок сердца, быстрое прогрессирование сердечно-лёгочной недостаточности.
Требуется курс лекарственной терапии препаратами «Траклир ДТ» и «Ревацио».
Стоимость 396 000 руб. Собрано 94 847 руб.
Соня родилась совершенно здоровой. Были небольшие шумы в сердце, но врачи говорили, что с возрастом это обязательно пройдёт и пока нужно только наблюдать. Что родители и делали каждый год на плановом приёме у кардиолога.
Соня росла и развивалась как обычный ребёнок: ходила в детский садик, бассейн. Её жизнь ничем не отличалась от других детей.
Но год назад мама стала замечать, что Соня быстро устаёт, а при физических нагрузках (играх, езде на велосипеде, плавании) она начинает синеть и задыхаться. Начались обследования. Сначала в родном Тольятти, потом в Самаре, где врачи рекомендовали незамедлительно обратиться в НИИ кардиологии
После всех обследований вывод кардиологов звучал как приговор — врождённый порок сердца, быстро прогрессирующая сердечно-лёгочная недостаточность.
Оказалось, что всё это время болезнь не давала о себе знать, так как организм был компенсирован и справлялся с нагрузками. А местные врачи просто не замечали никаких отклонений. Но следствием порока стало резко повышающееся давление в лёгочной артерии. Это привело к тому, что сердце дало сбой.
С каждым месяцем заболевание быстро прогрессирует. Врачи настаивают на скорейшей операции, но препятствием является именно высокое лёгочное давление. У обычного человека оно не превышает
Но возникла ещё одна проблема. Вместо назначенных оригинальных препаратов девочке за госсчёт выдали российские дженерики, на которые у Сони сразу появилась острая аллергическая реакция. Тогда мама за свой счёт купила одно из лекарств. После его приёма Соне стало значительно лучше: давление стало понижаться, а сатурация возросла с 78 до 86.
Сейчас семья девочки пытается добиться обеспечения оригинальными препаратами. А на это нужно время, которого у ребёнка нет. За помощью мама Сони обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный фонд на всю Россию, который оказывает помощь взрослым и детям с лёгочной артериальной гипертензией. Для Сони открыли сбор, но пока собрана лишь малая часть от необходимой суммы.
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