Музей Барберини, где облили пюре рекордно дорогую картину Моне, временно закрылся

Музей в немецком Потсдаме, где 23 октября активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога», не только не вернет ее в экспозицию 26 октября, как собирался, но и сам закроется на несколько дней — до 30 октября. Информацию об этом опубликовало издание Artnet News.



В публикации говорится, что музей намерен обсудить риски, проявившие себя в ходе последних атак на культурные музеи, с другими участниками культурного процесса. Директор учреждения заявил, что меры безопасности, предпринимавшиеся ранее, в новых условиях показали себя недостаточно эффективными, и нужно их скорректировать.

