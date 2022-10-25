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    Музеи

    Музей Барберини, где облили пюре рекордно дорогую картину Моне, временно закрылся

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    2 комментария

    Музей в немецком Потсдаме, где 23 октября активисты облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога», не только не вернет ее в экспозицию 26 октября, как собирался, но и сам закроется на несколько дней — до 30 октября. Информацию об этом опубликовало издание Artnet News.

    В публикации говорится, что музей намерен обсудить риски, проявившие себя в ходе последних атак на культурные музеи, с другими участниками культурного процесса. Директор учреждения заявил, что меры безопасности, предпринимавшиеся ранее, в новых условиях показали себя недостаточно эффективными, и нужно их скорректировать.

    Напомним, в ходе инцидента в Музее Барберини активистами «Последнего поколения» была атакована картина Моне «Стога», ранее признанная самой дорогой работой импрессионистов на текущий момент. Нарушители порядка хотели привлечь внимание к климатической катастрофе, которая угрожает человечеству.

    Это лишь одна из акций в музеях, которые произошли в последние недели. До этого активисты другой организации атаковали Национальную галерею в Лондоне, а после — Музей Мадам Тюссо.

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    Комментарии 2

    Pilat25 Окт 2022 в 19:00
    Не все знают, что закрылись они потому, что толпы голодных людей, выстроились в очередь, чтобы слизать пюрешку с картины.
    В центре пролизали дыру.
    Теперь на это место реставраторы из незалежной наклеивают стикер с желтоблокидным флагом.
    Мы тут в Лахте решили, каждый третий доширак отправлять в ЕС, в качестве гуманитарной помощи.
    +2−1
    triton197725 Окт 2022 в 18:50
    Гадят просто ради того, что бы "под общественный шумок" погадить, пресловутые "эко-катастрофы" тут не причем)
    +2−0
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