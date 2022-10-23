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    В извечном споре Моне или Мане победило картофельное пюре. В Музее Барберини в Потсдаме испортили картину «Стога сена»

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    5 комментариев

    Картина Клода Моне «Стога» (1890), которая считается самой дорогой картиной импрессионистов, стала жертвой нападения активистов движения Letzte Generation («Последнее поколение»). 23 октября двое обрызгали ее картофельным пюре и потом приклеили свои руки к стене под работой. Они заявили, что человечеству необходимо проснуться перед лицом климатической катастрофы, уточняет The Guardian.

    «Люди голодают, замерзают, умирают, — заявил один из активистов на видео, распространенном движением. — Происходит климатическая катастрофа — и все, чего вы боитесь, это томатный суп или картофельное пюре на картине? Знаете, чего боюсь я? Мне страшно оттого, что ученые говорят, что мы не сможем прокормить семьи в 2050 году».

    По мнению активистов, искусство перестанет что-либо значить для людей, когда им придется сражаться за еду.

    В Музее Барберини инцидент подтвердили, сообщив, что картина застеклена, и немедленное исследование показало, что она не пострадала. Ее вновь планируется выставить в залах 26 октября.

    Нынешняя акция прошла спустя всего 9 дней после того, как картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» облили томатным супом активистки организации Just Stop Oil в Национальной галерее Лондона. Те выступали за прекращение британским правительством лицензирования и производства новых ископаемых видов топлива.

    Картина Моне «Стога сена» стала самой дорогой картиной художника и импрессионистов в целом после того, как в мае 2019 года на аукционе ее за 110,7 миллиона долларов приобрел фонд одного из основателей компании по производству программного обеспечения Хасо Платтнера. В Музее Барберини в Потсдаме, где это частное собрание экспонируется на постоянной основе, ее представили публике впервые с 1945 года.

    В прошлом году члены Letzte Generation провели голодовку перед зданием Рейхстага в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий политиков в отношении климатической угрозы.

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    Комментарии 5

    28002526423 Окт 2022 в 22:46
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.иж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 20:46
    Да ладно вам, Героя России за так не получишь..)
    +0−1
    26510184723 Окт 2022 в 20:37
    Комментарии не нравятся! Трут и не публикуют!
    +1−0
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