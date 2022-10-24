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    Карл III на сладкое. После Национальной галереи в Лондоне и музея в Потсдаме экоактивисты пришли к мадам Тюссо

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    Два экоактивиста, сторонника проекта Just Stop Oil пришли в музей мадам Тюссо с двумя шоколадными тортами и «угостили» фигуру Карла III.

    В своем обращении к посетителям выставки они потребовали от правительства Великобритании отказаться от использования нефти, сообщает 24 октября «Интерфакс».

    Видео активисты выложили в блоге.

    Первая акция борцов с нефтью и её добычей в музеях провели 14 октября в Национальной галерее Лондона — томатным супом облили картину Ван Гога «Подсолнухи». Эксперты чуть позже успокоили любителей искусства: супом полотно не испортили.

    А 23 октября в музее Барберини в Потсдаме картофельным пюре испортили картину Клода Моне «Стог сена».

    Идея акции Just Stop Oil — вынудить правительства отказаться от нефти и таким образом предотвратить климатическую катастрофу. Нападения на произведения искусства активисты объясняют тем, что, когда катастрофа случится и еда станет дефицитом, картины потеряют всю ценность. Себя они считают последним поколением, которое может остановить грядущий коллапс.

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    Комментарии 1

    Карабас Барабас24 Окт 2022 в 15:13
    Обычные вандалы с мозгами младших родственников Греты.
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