Карл III на сладкое. После Национальной галереи в Лондоне и музея в Потсдаме экоактивисты пришли к мадам Тюссо

Два экоактивиста, сторонника проекта Just Stop Oil пришли в музей мадам Тюссо с двумя шоколадными тортами и «угостили» фигуру Карла III.
В своем обращении к посетителям выставки они потребовали от правительства Великобритании отказаться от использования нефти, сообщает 24 октября «Интерфакс».
Видео активисты выложили в блоге.
Первая акция борцов с нефтью и её добычей в музеях провели 14 октября в Национальной галерее Лондона — томатным супом облили картину Ван Гога «Подсолнухи». Эксперты чуть позже успокоили любителей искусства: супом полотно не испортили.
А 23 октября в музее Барберини в Потсдаме картофельным пюре испортили картину Клода Моне «Стог сена».