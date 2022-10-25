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    Мобилизация

    Росимущество даст мобилизованным арендаторам отсрочку по оплате коммунальных платежей

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    Росимущество будет оплачивать мобилизованным арендаторам федерального имущества счета за коммунальные услуги. Отсрочка будет предоставлена на весь срок службы. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ведомства.

    «Территориальные органы Росимущества принимают заявления от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы», — говорится в сообщении ведомства.

    Также мобилизованные россияне могут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.

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