Росимущество даст мобилизованным арендаторам отсрочку по оплате коммунальных платежей

Росимущество будет оплачивать мобилизованным арендаторам федерального имущества счета за коммунальные услуги. Отсрочка будет предоставлена на весь срок службы. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ведомства.



«Территориальные органы Росимущества принимают заявления от мобилизованных граждан и добровольцев на отсрочку платежей по аренде федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы», — говорится в сообщении ведомства.

