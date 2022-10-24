ГУ МВД о смертельном ДТП в Ленобласти: Водитель маршрутки не справился из-за погодных условий

В результате ДТП с маршруткой на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области пострадали шесть человек, погиб один — мужчина. Подробности аварии сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
По данным ведомства, 24 октября в 5:54 на автодороге Лодейное Поле — Санкт-Петербург 57-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, где машина перевернулась.
«По факту ДТП проводится проверка», — отмечается в сообщении.
Дорогу обрабатывали противогололедными материалами, претензий к дорожникам нет, отмечали ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По предварительной информации «Фонтанки», в маршрутке ехали 25 человек, 19 от медпомощи отказались. Пострадавших лечат в Лодейнопольской межрайонной больнице.