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    ГУ МВД о смертельном ДТП в Ленобласти: Водитель маршрутки не справился из-за погодных условий

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    2 комментария

    В результате ДТП с маршруткой на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области пострадали шесть человек, погиб один — мужчина. Подробности аварии сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    По данным ведомства, 24 октября в 5:54 на автодороге Лодейное Поле — Санкт-Петербург 57-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, где машина перевернулась.

    «По факту ДТП проводится проверка», — отмечается в сообщении.

    Дорогу обрабатывали противогололедными материалами, претензий к дорожникам нет, отмечали ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    По предварительной информации «Фонтанки», в маршрутке ехали 25 человек, 19 от медпомощи отказались. Пострадавших лечат в Лодейнопольской межрайонной больнице.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 2

    VVM196224 Окт 2022 в 09:33
    понравилась фраза, к дорожникам претензий нет .
    Не далее как сегодня ночью, по одной улице идёт машина и разбрасывает анти гололедные реагенты, а на соседней улице поливомоечная машина льет воду. Это как?????
    +0−0
    А1357924 Окт 2022 в 09:21
    Из-за погодных условий - это, например, когда машину резким порывом ветра сдуло с дороги или что-то подобное. А когда торопился на мокрой дороге или при плохой видимости и улетел с дороги, это уже по вине водителя.
    +1−0
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