Страшное ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти: перевернулась маршрутка, есть погибший и пострадавшие

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6 часов на 3-м километре подъезда к Лодейному Полю, по предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. На месте находятся сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС, подрядной организации, обслуживающей дорогу.

Серьёзное ДТП с микроавтобусом произошло рано утром 24 октября на автодороге Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

«Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. Асфальтобетонное покрытие обработано противогололедными материалами», — отмечается в сообщении.

По данным «Фонтанки», травмы получили пятеро, один человек погиб. Детей среди них нет. Пострадавших доставили в Лодейнопольскую межрайонную больницу. Всего в маршрутке находилось 25 человек, 19 от медпомощи отказались и разъехались на попутном транспорте.



Этот маршрутный автобус, по предварительной информации, принадлежит перевозчику «Народное такси», он следовал по маршруту Подпорожье — Санкт-Петербург. На 210-м километре трассы, у деревни Шамокша, он перевернулся в кювете.

