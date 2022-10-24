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    Страшное ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти: перевернулась маршрутка, есть погибший и пострадавшие

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    2 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Серьёзное ДТП с микроавтобусом произошло рано утром 24 октября на автодороге Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6 часов на 3-м километре подъезда к Лодейному Полю, по предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. На месте находятся сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС, подрядной организации, обслуживающей дорогу.

    «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. Асфальтобетонное покрытие обработано противогололедными материалами», — отмечается в сообщении.

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    По данным «Фонтанки», травмы получили пятеро, один человек погиб. Детей среди них нет. Пострадавших доставили в Лодейнопольскую межрайонную больницу. Всего в маршрутке находилось 25 человек, 19 от медпомощи отказались и разъехались на попутном транспорте.

    Этот маршрутный автобус, по предварительной информации, принадлежит перевозчику «Народное такси», он следовал по маршруту Подпорожье — Санкт-Петербург. На 210-м километре трассы, у деревни Шамокша, он перевернулся в кювете.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 2

    27570989924 Окт 2022 в 08:43
    Интересное имя населенного пункта Шамокша. Видимо существует много веков. Во Владимирской области много названий заканчиваются на - ша. Пекша, Ворша, Колокша и т.д.
    +0−0
    M. V.24 Окт 2022 в 08:25
    "Травмы получили шесть человек и один человек" Кто вам статьи пишет?
    +1−0
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