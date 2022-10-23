Рыбак из Мурманска фотографирует морских чудищ. На них даже смотреть жутко

Скользкие твари со страшными выпученными глазами, во рту — зубы в пять рядов, вместо головы — присоска. Нет, это не пришельцы внеземных цивилизаций. На фотографиях рыбака из Мурманска Романа Федорцова — обычные обитатели морских глубин, которые каждый день попадают в трал рыболовецкого судна, а оттуда — на прилавок в магазины.
Для Романа же они — источник вдохновения и сюжетов для невероятных снимков, которыми он делится со своими подписчиками в соцсетях и в своей группе «Записки из бутылки».
- Моя жизнь связана с морем с 2000 года, когда я по распределению после МГТУ попал в «Мурманский траловый флот». Я долго работал в Центрально-Восточной Атлантике, у побережья Африки, богатой на причудливых обитателей. Сейчас хожу в Норвежское и Баренцево море, — рассказал «Фонтанке» Роман.
Дедушка Романа ходил в море, папа — тоже. «Наверное, любовь к морю и рыбе — это у меня наследственное», — говорит Роман, объясняя свое увлечение фотографией обитателей глубин и бескрайних морских просторов.
Прямо сейчас Роман в Баренцевом море, домой вернется к Новому году. На промысловом траулере он руководит комплексной сменой, организует производство, контролирует качество выпускаемой продукции из ценных промысловых рыб. Если все идет хорошо, то его место там, где трудно в эту минуту.
Вахта длится по 4–6 часов, столько же отводится на отдых. Вся команда разбредается по каютам, а Роман выходит в интернет: пообщаться с близкими и порадовать своих подписчиков новой порцией снимков «чудищ».
- Раньше может и было страшно их брать в руки, а сейчас интересно! Тот же палтус можно сфотографировать так, что будет казаться, что это монстр, а на самом деле — это ценная промысловая рыба. К сожалению, из-за резкого перепада давления практически все морские «чудища» не выживают. Случайный улов, такой как химеры, выбрасывается за борт, — рассказывает он тонкости рыбацкого дела.
Не все обитатели морских глубин выглядят устрашающе. В коллекции морского фотографа есть и очень даже симпатичные экземпляры. К сожалению, говорит Роман, пока всё, что попадалось к ним в трал, известно науке: Но он не унывает. Главное — верить!
Вот интересно, какое ощущение испытываешь, когда⠀не видишь то, что кушаешь? Жаль не спросить у полярного (еще его называют северным или арктическим) ската, нашего сегодняшнего героя, который, ввиду его оригинальной анатомии, питается так всю жизнь.