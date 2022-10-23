Рыбак из Мурманска фотографирует морских чудищ. На них даже смотреть жутко

Фото: Роман Федорцов Поделиться Поделиться





Скользкие твари со страшными выпученными глазами, во рту — зубы в пять рядов, вместо головы — присоска. Нет, это не пришельцы внеземных цивилизаций. На фотографиях рыбака из Мурманска Романа Федорцова — обычные обитатели морских глубин, которые каждый день попадают в трал рыболовецкого судна, а оттуда — на прилавок в магазины.

Для Романа же они — источник вдохновения и сюжетов для невероятных снимков, которыми он делится со своими подписчиками в соцсетях и в своей группе «Записки из бутылки».

Моя жизнь связана с морем с 2000 года, когда я по распределению после МГТУ попал в «Мурманский траловый флот». Я долго работал в Центрально-Восточной Атлантике, у побережья Африки, богатой на причудливых обитателей. Сейчас хожу в Норвежское и Баренцево море, — рассказал «Фонтанке» Роман. Дедушка Романа ходил в море, папа — тоже. «Наверное, любовь к морю и рыбе — это у меня наследственное», — говорит Роман, объясняя свое увлечение фотографией обитателей глубин и бескрайних морских просторов.

Прямо сейчас Роман в Баренцевом море, домой вернется к Новому году. На промысловом траулере он руководит комплексной сменой, организует производство, контролирует качество выпускаемой продукции из ценных промысловых рыб. Если все идет хорошо, то его место там, где трудно в эту минуту.



Вахта длится по 4–6 часов, столько же отводится на отдых. Вся команда разбредается по каютам, а Роман выходит в интернет: пообщаться с близкими и порадовать своих подписчиков новой порцией снимков «чудищ».

Раньше может и было страшно их брать в руки, а сейчас интересно! Тот же палтус можно сфотографировать так, что будет казаться, что это монстр, а на самом деле — это ценная промысловая рыба. К сожалению, из-за резкого перепада давления практически все морские «чудища» не выживают. Случайный улов, такой как химеры, выбрасывается за борт, — рассказывает он тонкости рыбацкого дела. Не все обитатели морских глубин выглядят устрашающе. В коллекции морского фотографа есть и очень даже симпатичные экземпляры. К сожалению, говорит Роман, пока всё, что попадалось к ним в трал, известно науке: Но он не унывает. Главное — верить!

На фото выше — маленькая химера, а это большая. Если перевернуть европейскую химеру, можно увидеть голову пришельца из фильма «День независимости». Поделиться Поделиться





Здесь атмосфера «Чужих» прямо ощущается! На фото: рыба-прилипала. Поделиться Поделиться





Как говорится, сейчас кофейку бахну, и все нормально будет! На фото: мегрим, а-ля ерш-иностранец, Норвежское море. Поделиться Поделиться





Страшный сон стоматолога. У зубатки зубы растут даже на небной кости. Поделиться Поделиться





Знакомьтесь: черт! Морской. Ловит на удочку. В качестве наживки использует светящихся бактерий, которые находятся на кончике удочки. Умеет управлять их степенью яркости. Поделиться Поделиться





Сетчатые лекоды. Северные подводные гномы. Поделиться Поделиться





Менек — скользкий родственник трески. Промысловый вид. Поделиться Поделиться





Крабсбургер или помятое лицо Черепашки-ниндзя? Неведомая зверушка со дна морского. Поделиться Поделиться





Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия или вы тоже увидели? Поделиться Поделиться





«Святая камбала!» — воскликнет тот, кто ни разу не видел вблизи палтуса живьем. И будет прав. Именно так можно дословно перевести halibut — название этого уникального морского обитателя. Поделиться Поделиться





Как говорится: «Я бы на вас посмотрел, когда вас вытащат на поверхность с глубины 1100 метров!» На фото: макрорус. Поделиться Поделиться





Самец чернобрюхого липариса. Поделиться Поделиться





Вот интересно, какое ощущение испытываешь, когда⠀не видишь то, что кушаешь?⁣⁣ Жаль не спросить у полярного (еще его называют северным или арктическим) ската, нашего сегодняшнего героя, который, ввиду его оригинальной анатомии, питается так всю жизнь.⁣⁣

Скат. Обитает в Северных морях. Встречается на глубине до 2500 метров. Не является объектом промысла, но часто попадается в виде случайного прилова при работе на донных породах рыб, таких как треска и пикша. ⁣⁣ Поделиться Поделиться





Морской окунь. Резкий подъем с глубины. Поделиться Поделиться





Мольва, или Морская щука — вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина до 2 метров, вес до 45 кг. Поделиться Поделиться





Зубатка и изопода. Интересная ситуация. Поделиться Поделиться





Глубоководный удильщик. Живут на глубине от 1,5 до 3 километров. Поделиться Поделиться





Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать, например эта. На фото: морской черт. Поделиться Поделиться





Черная рыба-сабля. Очень вкусная, хотя выглядит не очень съедобно. Поделиться Поделиться





Это треска. Правда, очень необычная. Поделиться Поделиться





После трески рыба — уже не кажется такой необычной и непонятной. Поделиться Поделиться





Вряд ли такая выживет в аквариуме. Поделиться Поделиться



