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    Рыбак из Мурманска фотографирует морских чудищ. На них даже смотреть жутко

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    18 комментариев
    Фото: Роман Федорцов
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    Скользкие твари со страшными выпученными глазами, во рту — зубы в пять рядов, вместо головы — присоска. Нет, это не пришельцы внеземных цивилизаций. На фотографиях рыбака из Мурманска Романа Федорцова — обычные обитатели морских глубин, которые каждый день попадают в трал рыболовецкого судна, а оттуда — на прилавок в магазины.

    Для Романа же они — источник вдохновения и сюжетов для невероятных снимков, которыми он делится со своими подписчиками в соцсетях и в своей группе «Записки из бутылки».

    • Моя жизнь связана с морем с 2000 года, когда я по распределению после МГТУ попал в «Мурманский траловый флот». Я долго работал в Центрально-Восточной Атлантике, у побережья Африки, богатой на причудливых обитателей. Сейчас хожу в Норвежское и Баренцево море, — рассказал «Фонтанке» Роман.

    Дедушка Романа ходил в море, папа — тоже. «Наверное, любовь к морю и рыбе — это у меня наследственное», — говорит Роман, объясняя свое увлечение фотографией обитателей глубин и бескрайних морских просторов.

    Прямо сейчас Роман в Баренцевом море, домой вернется к Новому году. На промысловом траулере он руководит комплексной сменой, организует производство, контролирует качество выпускаемой продукции из ценных промысловых рыб. Если все идет хорошо, то его место там, где трудно в эту минуту.

    Вахта длится по 4–6 часов, столько же отводится на отдых. Вся команда разбредается по каютам, а Роман выходит в интернет: пообщаться с близкими и порадовать своих подписчиков новой порцией снимков «чудищ».

    • Раньше может и было страшно их брать в руки, а сейчас интересно! Тот же палтус можно сфотографировать так, что будет казаться, что это монстр, а на самом деле — это ценная промысловая рыба. К сожалению, из-за резкого перепада давления практически все морские «чудища» не выживают. Случайный улов, такой как химеры, выбрасывается за борт, — рассказывает он тонкости рыбацкого дела.

    Не все обитатели морских глубин выглядят устрашающе. В коллекции морского фотографа есть и очень даже симпатичные экземпляры. К сожалению, говорит Роман, пока всё, что попадалось к ним в трал, известно науке: Но он не унывает. Главное — верить!

    На фото выше — маленькая химера, а это большая. Если перевернуть европейскую химеру, можно увидеть голову пришельца из фильма «День независимости».
    На фото выше — маленькая химера, а это большая. Если перевернуть европейскую химеру, можно увидеть голову пришельца из фильма «День независимости».
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    Здесь атмосфера «Чужих» прямо ощущается! На фото: рыба-прилипала.
    Здесь атмосфера «Чужих» прямо ощущается! На фото: рыба-прилипала.
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    Как говорится, сейчас кофейку бахну, и все нормально будет! На фото: мегрим, а-ля ерш-иностранец, Норвежское море.
    Как говорится, сейчас кофейку бахну, и все нормально будет! На фото: мегрим, а-ля ерш-иностранец, Норвежское море.
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    Страшный сон стоматолога. У зубатки зубы растут даже на небной кости.
    Страшный сон стоматолога. У зубатки зубы растут даже на небной кости.
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    Знакомьтесь: черт! Морской. Ловит на удочку. В качестве наживки использует светящихся бактерий, которые находятся на кончике удочки. Умеет управлять их степенью яркости.
    Знакомьтесь: черт! Морской. Ловит на удочку. В качестве наживки использует светящихся бактерий, которые находятся на кончике удочки. Умеет управлять их степенью яркости.
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    Сетчатые лекоды. Северные подводные гномы.
    Сетчатые лекоды. Северные подводные гномы.
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    Менек — скользкий родственник трески. Промысловый вид.
    Менек — скользкий родственник трески. Промысловый вид.
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    Крабсбургер или помятое лицо Черепашки-ниндзя? Неведомая зверушка со дна морского.
    Крабсбургер или помятое лицо Черепашки-ниндзя? Неведомая зверушка со дна морского.
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    Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия или вы тоже увидели?
    Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия или вы тоже увидели?
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    «Святая камбала!» — воскликнет тот, кто ни разу не видел вблизи палтуса живьем. И будет прав. Именно так можно дословно перевести halibut — название этого уникального морского обитателя.
    «Святая камбала!» — воскликнет тот, кто ни разу не видел вблизи палтуса живьем. И будет прав. Именно так можно дословно перевести halibut — название этого уникального морского обитателя.
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    Как говорится: «Я бы на вас посмотрел, когда вас вытащат на поверхность с глубины 1100 метров!» На фото: макрорус.
    Как говорится: «Я бы на вас посмотрел, когда вас вытащат на поверхность с глубины 1100 метров!» На фото: макрорус.
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    Самец чернобрюхого липариса.
    Самец чернобрюхого липариса.
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    Вот интересно, какое ощущение испытываешь, когда⠀не видишь то, что кушаешь?⁣⁣ Жаль не спросить у полярного (еще его называют северным или арктическим) ската, нашего сегодняшнего героя, который, ввиду его оригинальной анатомии, питается так всю жизнь.⁣⁣

    Скат. Обитает в Северных морях. Встречается на глубине до 2500 метров. Не является объектом промысла, но часто попадается в виде случайного прилова при работе на донных породах рыб, таких как треска и пикша. ⁣⁣
    Скат. Обитает в Северных морях. Встречается на глубине до 2500 метров. Не является объектом промысла, но часто попадается в виде случайного прилова при работе на донных породах рыб, таких как треска и пикша. ⁣⁣
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    Морской окунь. Резкий подъем с глубины.
    Морской окунь. Резкий подъем с глубины.
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    Мольва, или Морская щука — вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина до 2 метров, вес до 45 кг.
    Мольва, или Морская щука — вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина до 2 метров, вес до 45 кг.
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    Зубатка и изопода. Интересная ситуация.
    Зубатка и изопода. Интересная ситуация.
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    Глубоководный удильщик. Живут на глубине от 1,5 до 3 километров.
    Глубоководный удильщик. Живут на глубине от 1,5 до 3 километров.
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    Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать, например эта. На фото: морской черт.
    Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать, например эта. На фото: морской черт.
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    Черная рыба-сабля. Очень вкусная, хотя выглядит не очень съедобно.
    Черная рыба-сабля. Очень вкусная, хотя выглядит не очень съедобно.
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    Это треска. Правда, очень необычная.
    Это треска. Правда, очень необычная.
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    После трески рыба — уже не кажется такой необычной и непонятной.
    После трески рыба — уже не кажется такой необычной и непонятной.
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    Вряд ли такая выживет в аквариуме.
    Вряд ли такая выживет в аквариуме.
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    Фото: Роман Федорцов
    На фото выше — маленькая химера, а это большая. Если перевернуть европейскую химеру, можно увидеть голову пришельца из фильма «День независимости».
    На фото выше — маленькая химера, а это большая. Если перевернуть европейскую химеру, можно увидеть голову пришельца из фильма «День независимости».
    Здесь атмосфера «Чужих» прямо ощущается! На фото: рыба-прилипала.
    Здесь атмосфера «Чужих» прямо ощущается! На фото: рыба-прилипала.
    Как говорится, сейчас кофейку бахну, и все нормально будет! На фото: мегрим, а-ля ерш-иностранец, Норвежское море.
    Как говорится, сейчас кофейку бахну, и все нормально будет! На фото: мегрим, а-ля ерш-иностранец, Норвежское море.
    Страшный сон стоматолога. У зубатки зубы растут даже на небной кости.
    Страшный сон стоматолога. У зубатки зубы растут даже на небной кости.
    Знакомьтесь: черт! Морской. Ловит на удочку. В качестве наживки использует светящихся бактерий, которые находятся на кончике удочки. Умеет управлять их степенью яркости.
    Знакомьтесь: черт! Морской. Ловит на удочку. В качестве наживки использует светящихся бактерий, которые находятся на кончике удочки. Умеет управлять их степенью яркости.
    Сетчатые лекоды. Северные подводные гномы.
    Сетчатые лекоды. Северные подводные гномы.
    Менек — скользкий родственник трески. Промысловый вид.
    Менек — скользкий родственник трески. Промысловый вид.
    Крабсбургер или помятое лицо Черепашки-ниндзя? Неведомая зверушка со дна морского.
    Крабсбургер или помятое лицо Черепашки-ниндзя? Неведомая зверушка со дна морского.
    Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия или вы тоже увидели?
    Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия или вы тоже увидели?
    «Святая камбала!» — воскликнет тот, кто ни разу не видел вблизи палтуса живьем. И будет прав. Именно так можно дословно перевести halibut — название этого уникального морского обитателя.
    «Святая камбала!» — воскликнет тот, кто ни разу не видел вблизи палтуса живьем. И будет прав. Именно так можно дословно перевести halibut — название этого уникального морского обитателя.
    Как говорится: «Я бы на вас посмотрел, когда вас вытащат на поверхность с глубины 1100 метров!» На фото: макрорус.
    Как говорится: «Я бы на вас посмотрел, когда вас вытащат на поверхность с глубины 1100 метров!» На фото: макрорус.
    Самец чернобрюхого липариса.
    Самец чернобрюхого липариса.
    Скат. Обитает в Северных морях. Встречается на глубине до 2500 метров. Не является объектом промысла, но часто попадается в виде случайного прилова при работе на донных породах рыб, таких как треска и пикша. ⁣⁣
    Скат. Обитает в Северных морях. Встречается на глубине до 2500 метров. Не является объектом промысла, но часто попадается в виде случайного прилова при работе на донных породах рыб, таких как треска и пикша. ⁣⁣
    Морской окунь. Резкий подъем с глубины.
    Морской окунь. Резкий подъем с глубины.
    Мольва, или Морская щука — вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина до 2 метров, вес до 45 кг.
    Мольва, или Морская щука — вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина до 2 метров, вес до 45 кг.
    Зубатка и изопода. Интересная ситуация.
    Зубатка и изопода. Интересная ситуация.
    Глубоководный удильщик. Живут на глубине от 1,5 до 3 километров.
    Глубоководный удильщик. Живут на глубине от 1,5 до 3 километров.
    Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать, например эта. На фото: морской черт.
    Иногда меня спрашивают, какая из моих фотографий мне нравится больше всего. Трудно сказать, например эта. На фото: морской черт.
    Черная рыба-сабля. Очень вкусная, хотя выглядит не очень съедобно.
    Черная рыба-сабля. Очень вкусная, хотя выглядит не очень съедобно.
    Это треска. Правда, очень необычная.
    Это треска. Правда, очень необычная.
    После трески рыба — уже не кажется такой необычной и непонятной.
    После трески рыба — уже не кажется такой необычной и непонятной.
    Вряд ли такая выживет в аквариуме.
    Вряд ли такая выживет в аквариуме.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 18

    28002526423 Окт 2022 в 22:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.оди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    27570989923 Окт 2022 в 22:36
    А каково им смотреть на нас? Вот это наверное настоящий ужас...
    +2−0
    Партизан202223 Окт 2022 в 22:02
    А почему его до сих пор не призвали? Что толку родине от его фотокарточек?
    +1−3
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