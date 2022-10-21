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    Мобилизация

    Эталон бойца. Сравнили показанных Путину мобилизованных с тем, что есть на самом деле

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    90 комментариев

    Владимиру Путину показали мобилизованных в Рязанском полку ВДВ. В экипировке «Ратник», которая на вооружении Минобороны с 2014 года. Ее называют «комплектом солдата будущего». А вот на других мобилизованных — из тг-канала Минобороны — «Ратника» почти ни у кого нет.

    В Москве на обучаемых форма «цифра», наследство министра Сердюкова, она была у ВС РФ до 2012–2013 годов.

    В Костроме основная масса мобилизованных тоже в «цифре», но на официальном видео мелькают люди в бушлате от одной формы, в штанах от другой.

    Самаре достался современный всесезонный комплект полевого обмундирования — ВКПО, а Калининград собрал бинго — «цифра», ВКПО и костюмы для специалистов на экипажах боевых машин.

    В Перми мобилизованный в глаза губернатору сказал: «Своими силами, например, моего батальона, я собрал 400 комплектов спальников, чтоб ребята не мерзли. Мы здесь просто сидим голо(попы)е. И уже эти вопросы без вас решаются».

    Такое Минобороны не показывает. В Твери мобилизованным от губернатора достались жилеты. Не броне — страйкбольные.

    Не лучше дела у тех, кто уже на передовой. Их экипируют военкоры пророссийских тг-каналов.

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    Комментарии 90

    Кулунжу22 Окт 2022 в 09:15
    Смешно смотреть, связь с реальным миром отсутствует полностью.
    +0−0
    dragvs22 Окт 2022 в 09:09
    Вот эти в "ратниках" задом вперед пятились под Харьковом еще в феврале. А сейчас вообще вымирающий вид. Снаряду без разницы во что ты там раскрашен.
    +0−0
    Глеб 23322 Окт 2022 в 08:50
    На верховном очки были специальные , экипировку улучшают. Я сам видел эти кадры. Стёкла с желтизной такие.
    +0−0
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