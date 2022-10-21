Эталон бойца. Сравнили показанных Путину мобилизованных с тем, что есть на самом деле

Владимиру Путину показали мобилизованных в Рязанском полку ВДВ. В экипировке «Ратник», которая на вооружении Минобороны с 2014 года. Ее называют «комплектом солдата будущего». А вот на других мобилизованных — из тг-канала Минобороны — «Ратника» почти ни у кого нет.

В Москве на обучаемых форма «цифра», наследство министра Сердюкова, она была у ВС РФ до 2012–2013 годов.

В Костроме основная масса мобилизованных тоже в «цифре», но на официальном видео мелькают люди в бушлате от одной формы, в штанах от другой.