Эталон бойца. Сравнили показанных Путину мобилизованных с тем, что есть на самом деле

Владимиру Путину показали мобилизованных в Рязанском полку ВДВ. В экипировке «Ратник», которая на вооружении Минобороны с 2014 года. Ее называют «комплектом солдата будущего». А вот на других мобилизованных — из тг-канала Минобороны — «Ратника» почти ни у кого нет.
В Москве на обучаемых форма «цифра», наследство министра Сердюкова, она была у ВС РФ до 2012–2013 годов.
В Костроме основная масса мобилизованных тоже в «цифре», но на официальном видео мелькают люди в бушлате от одной формы, в штанах от другой.
Самаре достался современный всесезонный комплект полевого обмундирования — ВКПО, а Калининград собрал бинго — «цифра», ВКПО и костюмы для специалистов на экипажах боевых машин.
В Перми мобилизованный в глаза губернатору сказал: «Своими силами, например, моего батальона, я собрал 400 комплектов спальников, чтоб ребята не мерзли. Мы здесь просто сидим голо(попы)е. И уже эти вопросы без вас решаются».
Такое Минобороны не показывает. В Твери мобилизованным от губернатора достались жилеты. Не броне — страйкбольные.
Не лучше дела у тех, кто уже на передовой. Их экипируют военкоры пророссийских тг-каналов.