Свекла на зиму: от заправки для борща до икры — 5 простых и невероятно вкусных рецептов заготовок

Свекла часто используется в супах и салатах Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





В этом году у многих дачников удался урожай свеклы. Овощ не только полезный, но и вкусный. Рассказываем, как правильно хранить свеклу зимой, и делимся рецептами заготовок от наших читателей. Сохраняйте их себе! Хранение свеклы Свекла — овощ в хранении неприхотливый, но всё же не стоит пренебрегать простыми правилами — Свекла может храниться больше года, а то и полтора — в ней содержится бетаин, который за это отвечает и очень полезен для печени. Температура в погребе должна быть не выше +2... +3 градусов, лучше всего около 0, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Хранить свеклу лучше всего в несплошных ящиках, при этом верхушку корнеплода полностью обрезать нельзя: оставьте 2–3 миллиметра. Свекла в банке — Маринованная свекла в банке точно пригодится вам зимой. Ее можно добавлять в различные салаты, в том числе в винегрет, — рассказала читательница NGS.RU Анастасия. Вам потребуется: 2 килограмма свеклы, пол-литра воды, 4 лавровых листа, 5 столовых ложек сахара, 3 столовых ложки соли, 2 чайных ложки семян укропа, 5–6 горошков перца, 3 зубчика чеснока и 100 миллилитров яблочного уксуса.

Отварите свеклу, нарежьте полосками или потрите на крупной терке. В кастрюлю с водой добавьте соль, сахар, перец горошком, лавровые листья, семена укропа. Маринад доведите до кипения и добавьте мелко порезанный чеснок. Варите 5–7 минут, затем добавьте уксус и снимите с огня. Свеклу выложите в простерилизованные банки, не утрамбовывая, залейте маринадом и закатайте. Заправка для борща Для нее вам потребуется много ингредиентов, но приложенные усилия стоят того. — Обязательно закатайте несколько баночек, чтобы зимой не тратить время на приготовление борща. Это очень удобно! — отмечает читательница Ирина.

Вам потребуется: по одному килограмму свеклы, моркови, помидоров, 500 граммов болгарского перца, 6 столовых ложек томатной пасты, один стакан растительного масла, одна головка чеснока, по две столовых ложки сахара и соли. Помидоры измельчите в мясорубке или натрите на терке. Добавьте томатную пасту, соль, сахар. Сырую свеклу нужно пропустить через мясорубку, и добавляем к томатной смеси. Доведите до кипения и добавьте растительное масло, а затем мелко нарезанный болгарский перец, морковь и лук. Смесь томите 40–45 минут на маленьком огне, тщательно перемешивая, потом добавьте мелко нарезанный чеснок. Варите еще 15 минут, потом разложите в простерилизованные банки и закатайте.

Морковь со свеклой — Свекла отлично сочетается с морковью, особенно в острых салатах, — отмечает читательница Анастасия. Вам потребуется: по одному килограмму свеклы и моркови, один литр томатного сока, две головки чеснока, 150 граммов сахара, одна столовая ложка соли, четверть стакана растительного масла, 120 миллилитров уксуса 9%, один небольшой перец чили, пять горошин черного перца. Томатный сок нагрейте и всыпьте в него мелко нарезанный перец чили, томите на медленном огне около 15–20 минут. В это время сырые свеклу и морковь натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке. В томатную смесь добавьте растительное масло, сахар, уксус, перемешайте и томите еще 10 минут, затем высыпьте морковь и свеклу. Варите около 30–40 минут, добавляя соль. Чеснок почистите и выдавите в смесь, добавьте перец горошком. Дайте потомиться еще минут пять, а потом разложите по простерилизованным банкам и закатайте.

Свекла с капустой Если вы уже успели убрать капусту, то это прекрасный способ заготовить и то, и другое вместе. Рецепт читательницы Ольги. Вам потребуется: два с половиной килограмма капусты, полкило свеклы, две головки чеснока, четыре столовых ложки уксуса 9%, литр воды, 5–7 горошков перца, 150 граммов растительного масла, 100 граммов сахара, три лавровых листа, две столовых ложки соли. Отварите свеклу, а капусту нарежьте квадратами или треугольниками 3 на 3 сантиметра. Чеснок нужно нарезать крупными пластинами. Отварите свеклу и тоже нарежьте пластинами. Воду поставьте на огонь, добавьте лавровые листы, перец горошком, соль, сахар. Доведите маринад до кипения, влейте уксус и снимите с огня. В простерилизованную банку слоями выложите капусту, свеклу и чеснок. Залейте маринадом, закатайте.

Свекольная икра Для любителей овощной икры это отличный вариант. — Свекольная икра получается очень нежной и вкусной, — уверяет читательница Ирина. Вам понадобится: два килограмма свеклы, по полкило репчатого лука, моркови, болгарского перца, один небольшой перец чили, одна головка чеснока, 0,5 литра растительного масла, соль и перец черный по вкусу, зелень по вкусу. Свежие овощи нужно почистить и по очереди измельчить в мясорубке в разные емкости. В глубокой сковороде обжарьте на растительном масле мелко порезанный лук, добавьте морковь и тушите на слабом огне. Затем добавьте свеклу, перемешайте и следом всыпьте болгарский перец и мелко порезанный перец чили. Следующим этапом вылейте томатную массу и мелко порезанный чеснок. Посолите, поперчите и тушите около получаса. По вкусу можно добавить мелко порубленную зелень. Разложите в простерилизованные банки, закатайте.