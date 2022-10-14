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    Депутат Романов: Нарушений в раздаче повесток у парадных в Петербурге нет

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    Депутат Государственной Думы Михаил Романов, избравшийся от Невского района Санкт-Петербурга, отметил, что нарушений в действиях сотрудников полиции, чиновников и представителей военкоматов в раздаче повесток возле парадных нет. В подтверждение своих слов он привёл позицию прокуратуры Невского района.

    «Я разговаривал с районной прокуратурой. Нарушений там не усматривают. Тем более, что гражданам в этом ЖК неоднократно пытались вручить повестки, да и жители подтверждают то, что есть жильцы, которые уклоняются от их получения. А сейчас за это предусмотрена административная ответственность, а в случае злостного уклонения уголовная», — сообщил Романов «Фонтанке» 14 октября.

    По словам депутата, фактов о том, что кто-то выписывает повестки «на коленке», не установлено, а у полиции есть полномочия проверять документы у жителей. «Тем более, что сотрудникам правоохранительных органов поступает информация от жилкомсервиса о том, что ряд жителей уклоняется от получения повесток», — добавил он.

    Романов заявил, что готов разбираться, если чьи-то права нарушены: «Я уже помог ряду людей вернуться обратно, когда их неправомерно мобилизовали».

    Ранее адвокат Александр Передрук высказывал «Фонтанке» иное мнение. Он утверждал, что полиция не имеет права требовать у жителей документы для того, чтобы проверить, вручена ли повестка или нет.

    В пятницу, 14 октября, в двух районах города — Невском и Калининском — жильцов крупных ЖК с утра встречали с повестками у парадных. В Калининском районе заявили, что это работают «группы оповещения» и что выходы из домов не блокируются.

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