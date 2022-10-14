    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, южн

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.49eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Облавы на резервистов в парадных

    РБК: Ректор РАНХиГС Виктор Мау больше не фигурант дела о мошенничестве

    3665
    4 комментария

    Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, на этой неделе было прекращено. Основания неизвестны. Об этом 14 октября сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

    По словам одного из собеседников издания, Мау бывает в академии каждый день и «ведёт себя уверенно».

    О задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. Ему предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходил обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа. 3 августа меру смягчили меру на подписку о невыезде. Уже 10 августа сообщалось, что Мау вернулся к исполнению своих обязанностей, его восстановили в статусе ректора, при этом следствие по его делу продолжилось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close