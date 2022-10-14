РБК: Ректор РАНХиГС Виктор Мау больше не фигурант дела о мошенничестве

Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, на этой неделе было прекращено. Основания неизвестны. Об этом 14 октября сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.



По словам одного из собеседников издания, Мау бывает в академии каждый день и «ведёт себя уверенно».

О задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. Ему предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходил обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа. 3 августа меру смягчили меру на подписку о невыезде. Уже 10 августа сообщалось, что Мау вернулся к исполнению своих обязанностей, его восстановили в статусе ректора, при этом следствие по его делу продолжилось.