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    Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау, возглавлявший вуз 20 лет. Об этом пишет 30 июня РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, ученого вызвали ночью на допрос, а в его вузе проводятся обыски.

    Ректору Владимиру Мау, как сообщает пресс-служба МВД, предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев.

    Накануне у ректора РАНХиГС прошел обыск, а с ним провели следственные действия.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Уголовное дело, по которому проходят ректор Шанинки Сергей Зуев и экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуева обвиняют в изъятии более 21 млн руб. По версии следствия, Ракова санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

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