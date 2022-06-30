Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау, возглавлявший вуз 20 лет. Об этом пишет 30 июня РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, ученого вызвали ночью на допрос, а в его вузе проводятся обыски.

Ректору Владимиру Мау, как сообщает пресс-служба МВД, предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев.

