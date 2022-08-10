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    Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

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    Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Источник РБК подтвердил, что Мау был восстановлен в статусе ректора, при этом «следствие по его делу продолжается».

    30 июня стало известно о задержании Владимира Мау. Ему предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Суд отправил ректора под домашний арест. 3 августа ему смягчили меру на подписку о невыезде.

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