Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.



Источник РБК подтвердил, что Мау был восстановлен в статусе ректора, при этом «следствие по его делу продолжается».



30 июня стало известно о задержании Владимира Мау. Ему предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, участниками которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Суд отправил ректора под домашний арест. 3 августа ему смягчили меру на подписку о невыезде.

