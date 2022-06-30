Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест

Суд в Москве до 7 августа отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его обвиняют в мошенничестве на 21 млн рублей.

«Уважаемый суд, прошу в удовлетворении данного ходатайства отказать по следующим основаниям. Я не намерен скрываться, об этом свидетельствует вся моя жизнь, довольно долго руковожу крупнейшим вузом страны. Обратите внимание на мои допросы, из них видно, что я не участвовал в хищении бюджетных средств, кроме того, это произошло в 2017–2018 годах. Я знаю о деле с момента его возникновения, неоднократно выезжал за рубеж, более того, я взял отпуск и собрался ехать на лечение, прошу избрать мне залог в размере ущерба», – заявил он (цитата по РИА Новости ).

Мау вину не признал и попросил суд освободить его под залог в сумме вменяемого ущерба.

Следователь утверждал, что мера пресечения не может быть мягче домашнего ареста, поскольку у Мау есть билет в Турцию на 2 июля.



Владимир Мау проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс замминистра просвещения РФ Марины Раковой и других лиц.

