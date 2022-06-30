Следствие просит отправить ректора РАНХиГС под домашний арест

Следствие просит отправить под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении денежных средств вуза. Об этом 30 июня пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



По данным ряда СМИ, материалы дела поступили в Тверской суд, меру пресечения для него просят до 7 августа.



О задержании Мау стало известно в четверг. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве, фигурантами которого являются также бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев.

