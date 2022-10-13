Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что подготовка мобилизованных должна длиться не менее месяца

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости определения чётких минимальных сроков подготовки мобилизованных граждан. Об этом он написал 13 октября в своём Telegram-канале.
«Нашли очень размытую формулировку по срокам подготовки — не более месяца. Что это значит? Через день, три дня или неделю тоже можно отправить мобилизованного в зону СВО?», — говорится в сообщении.
Слуцкий также добавил, что в Правительство, Минобороны и Главную военную прокуратуру будут отправлены депутатские запросы с просьбой разобраться в ситуации, принять меры и установить, что минимальный срок подготовки мобилизованных должен длиться не менее одного месяца.
Руководитель фракции также принёс соболезнования родным и близким пяти погибших военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Их гибель 13 октября подтвердил военный комиссариат в Челябинской области. Издание 74.ru сообщало, что они погибли в зоне специальной военной операции в Донбассе.
Также «Фонтанка» рассказывала о гибели мобилизованного петербуржца под Лисичанском. О его судьбе читайте здесь.
«Фонтанка» собрала всю известную информацию о том, сколько должна длиться подготовка мобилизованных россиян перед отправкой на спецоперацию. Если коротко, то точный срок непонятен: СМИ, парламентарии и представители военкоматов называют разный.