Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что подготовка мобилизованных должна длиться не менее месяца

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости определения чётких минимальных сроков подготовки мобилизованных граждан. Об этом он написал 13 октября в своём Telegram-канале.



«Нашли очень размытую формулировку по срокам подготовки — не более месяца. Что это значит? Через день, три дня или неделю тоже можно отправить мобилизованного в зону СВО?», — говорится в сообщении.