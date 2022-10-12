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    Крымский мост

    В очереди на керченской паромной переправе стоят около 900 фур

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    На сегодняшний день предварительное время ожидания на паром в Керчи составляет 3–4 дня. В очереди стоят порядка 900 фур. Об этом 12 октября рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

    Сейчас на керченской паромной переправе задействованы четыре парома. По словам Аксенова, еще два судна — грузоподъемностью около 25 фур каждое — начнут работу утром 13 октября. Это позволит дополнительно перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки. По нынешним оценкам, паромная переправа будет осуществлять перевозки до полутора месяцев, добавил он.

    При этом для перевозки паромом введен ряд ограничений на вид груза. Так, под них попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатная паста в бочках. В качестве альтернативного используется сухопутный маршрут через присоединенные субъекты РФ в Ростовскую область. Грузовики по нему идут колоннами в сопровождении ГИБДД Крыма.

    Утром 8 октября на Крамском мосту прогремел взрыв. По версии следствия, взрывчатка находилась в фуре. От взрыва обрушились два пролета автомобильного моста и загорелись семь цистерн с топливом из состава, проезжавшего по железнодорожной части. К вечеру автомобильное движение частично восстановили, а также по мосту пошли первые составы. Была возобновлена работа паромной переправы. Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, но позже появилась информация о трех погибших.

    В ФСБ заявили, что организаторами теракта на мосту были главное управление разведки минобороны Украины, его глава Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Подробнее о том, что известно, читайте на «Фонтанке».

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