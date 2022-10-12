В очереди на керченской паромной переправе стоят около 900 фур

На сегодняшний день предварительное время ожидания на паром в Керчи составляет 3–4 дня. В очереди стоят порядка 900 фур. Об этом 12 октября рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.



Сейчас на керченской паромной переправе задействованы четыре парома. По словам Аксенова, еще два судна — грузоподъемностью около 25 фур каждое — начнут работу утром 13 октября. Это позволит дополнительно перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки. По нынешним оценкам, паромная переправа будет осуществлять перевозки до полутора месяцев, добавил он.