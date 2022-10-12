В очереди на керченской паромной переправе стоят около 900 фур

На сегодняшний день предварительное время ожидания на паром в Керчи составляет 3–4 дня. В очереди стоят порядка 900 фур. Об этом 12 октября рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Сейчас на керченской паромной переправе задействованы четыре парома. По словам Аксенова, еще два судна — грузоподъемностью около 25 фур каждое — начнут работу утром 13 октября. Это позволит дополнительно перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки. По нынешним оценкам, паромная переправа будет осуществлять перевозки до полутора месяцев, добавил он.
При этом для перевозки паромом введен ряд ограничений на вид груза. Так, под них попали металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках и томатная паста в бочках. В качестве альтернативного используется сухопутный маршрут через присоединенные субъекты РФ в Ростовскую область. Грузовики по нему идут колоннами в сопровождении ГИБДД Крыма.