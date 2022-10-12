«Четыре раза запускали сердце»: на Урале умер ещё один мобилизованный

В Еланском учебном гарнизоне 11 октября скончался еще один мобилизованный, рассказал 12 октября E1.RU депутат Госдумы Максим Иванов. Это четвёртый случай смерти мобилизованного в Свердловской области. О ЧП проинформированы следователи и военный прокурор.
«Вчера человеку стало плохо. Молодой человек 1989 года рождения обратился в санчасть, где у него ухудшилось состояние, остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия. Четыре раза запускали сердце, но, к сожалению, человек скончался, и спасти его не удалось», — пояснил Иванов.
По его словам, в гарнизоне мобилизованные занимаются боевой подготовкой на полигоне. Кто-то копает окопы, другие разбираются со снаряжением или учатся маскировке. У людей разное состояние здоровья, многие обращаются за медицинской помощью, «тех, кто не годен, стараются отправлять обратно».
«Понятно, что это не курорт и есть физические нагрузки, поэтому такие ситуации случаются, у кого-то не выдерживает сердце», — заключил депутат.
В учебном центре в Свердловской области до этого умерли три человека. Причины разные, например у одного, предположительно, была эпилепсия, другой погиб после драки.