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    «Четыре раза запускали сердце»: на Урале умер ещё один мобилизованный

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    44 комментария

    В Еланском учебном гарнизоне 11 октября скончался еще один мобилизованный, рассказал 12 октября E1.RU депутат Госдумы Максим Иванов. Это четвёртый случай смерти мобилизованного в Свердловской области. О ЧП проинформированы следователи и военный прокурор.

    «Вчера человеку стало плохо. Молодой человек 1989 года рождения обратился в санчасть, где у него ухудшилось состояние, остановилось сердце. Медики проводили реанимационные мероприятия. Четыре раза запускали сердце, но, к сожалению, человек скончался, и спасти его не удалось», — пояснил Иванов.

    По его словам, в гарнизоне мобилизованные занимаются боевой подготовкой на полигоне. Кто-то копает окопы, другие разбираются со снаряжением или учатся маскировке. У людей разное состояние здоровья, многие обращаются за медицинской помощью, «тех, кто не годен, стараются отправлять обратно».

    «Понятно, что это не курорт и есть физические нагрузки, поэтому такие ситуации случаются, у кого-то не выдерживает сердце», — заключил депутат.

    В учебном центре в Свердловской области до этого умерли три человека. Причины разные, например у одного, предположительно, была эпилепсия, другой погиб после драки.

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    Комментарии 44

    Pupin12 Окт 2022 в 12:46
    Опять Елань?
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