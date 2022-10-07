Омбудсмен: Ещё один мобилизованный погиб в новосибирском военном училище

На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) нашли тело погибшего мобилизованного мужчины. Это уже второй такой случай. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву. Местные СМИ пишут, что он умер в результате насильственных действий.



«Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших теперь]», — сказала Шалабаева.

