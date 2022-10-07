Омбудсмен: Ещё один мобилизованный погиб в новосибирском военном училище

На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) нашли тело погибшего мобилизованного мужчины. Это уже второй такой случай. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву. Местные СМИ пишут, что он умер в результате насильственных действий.
«Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших теперь]», — сказала Шалабаева.
3 октября стало известно о смерти 44-летнего мобилизованного жителя Челябинской области Дениса Козлова после драки в Елани. Как сообщало 74.RU, инцидент произошел в ночь на 28 сентября, когда мобилизованные спали в автобусе на территории Еланского гарнизона. Пострадавшего с травмами отправили домой, в деревню Кызылбулак, где он 30 сентября скончался. Журналисты NGS побывали там.
4 октября Шалабаева проинформировала, что по факту смерти одного из мобилизованных в НВВКУ началась доследственная проверка.