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    Российские транспондеры испытали на платных дорогах

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    На платных дорогах, находящихся под управлением Госкомпании «Автодор», прошли испытания опытных образцов транспондеров, разработанных и произведенных Северо-Западным региональным центром Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

    Соглашение между компаниями было подписано пять месяцев назад. «С учетом успешности проведенных испытаний, мы практически готовы к серийному производству транспондеров и дальнейшему развитию сотрудничества, — говорит заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. — Например, запланированы к разработке и запуску в серийное производство антенны телеоплаты, которые устанавливаются на пунктах взимания платы и в составе системы «Свободный поток».

    Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко оценил потребность в новых транспондерах до одного миллиона штук в год с вводом новых участков платной магистрали во Владимирской, Нижегородской областях, Республиках Чувашия и Татарстан, Башкортостане, Пермском и Свердловском краях. «Для нас это победа, — отметил Вячеслав Петушенко. — В этом году на два года раньше срока мы запускаем движение по 106,8 км М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На 22,5 км в Московской области М-12 автомобили уже поехали».

    На встрече также обсудили возможность применения отечественных систем управления и связи, разработок в области тактовой сетевой синхронизации, систем мониторинга и обработки данных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это особенно важно с учетом того, что «Автодор» на своих дорогах строит достаточно сложные искусственные сооружения, которые требуют повышенного контроля. Поэтому планируются разработка и запуск в производство большого количества продуктов для российских скоростных дорог.

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