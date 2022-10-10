Петербургский медбрат признался в желании сжечь военкомат. Его арестовали по статье о теракте

Фрунзенский районный суд Петербурга изолировал от общества фигуранта дела о подготовке к террористическому акту. Поход к местному военкомату с горючим Максим Асриян отрицать не стал.



Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга Поделиться Поделиться





Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 10 октября суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 26-летнего медбрата Асрияна. Под стражу его определили как минимум до восьмого декабря. «Вину признал», — уточнили в пресс-службе, добавив, что пока Асриян остаётся в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено.

По версии ФСБ, теракт путём поджога военкомата был задуман не позднее 30 сентября. Выбор пал на военный комиссариат на Южном шоссе, 102, куда фигурант дошёл пешком от квартиры на Московском проспекте с двумя бутылками с жидкостью для розжига, купленными в «Дикси». Из материалов следует, что на Южном шоссе Асриян был около часа ночи 1 октября, но жечь ничего не стал — его якобы спугнул наряд Росгвардии, охранявший здание. Несостоявшийся поджог квалифицировали по статье о подготовке теракта.