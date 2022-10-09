В Петербурге зреет первое дело по новому терроризму. В прицеле — медик, вернувшийся из Грузии

В полиции Петербурга ожидает решения прокуратуры и ФСБ дипломированный медбрат. Он вернулся из Грузии, приготовился поджечь военкомат, но летит ему чуть ли не привет от Крымского моста. «Фонтанка» узнала, какую инструкцию у него нашли и о чем он начал говорить.
По информации 47news, вечером 7 октября в аэропорту Пулково оперативниками ФСБ задержан 26-летний Максим Асриян. Он вылетал на малую родину, а приземлили его в дежурной части полиции Московского района. «Фонтанка» выяснила, как, по мнению контрразведки, он связан с неудавшимся поджогом петербургского военкомата и при чем здесь террор. Как нашему изданию подсказали в ГУ МВД, сам Максим из Краснодара, а приехал в Петербург в 2014 году. Закончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, затем работал в реанимации Первого медицинского, а при пандемии — в красной зоне больниц. Последнее место работы — поликлиника Выборгского района №14 (до августа этого года). Уехал же он в Грузию с женой еще до начала частичной мобилизации — в том же августе, но вернулся уже в конце сентября. В ночь на 1 октября его заметили возле военкомата Фрунзенского района, где он даже перелезал через ограду. Хотя он ничего не сделал — предположительно его спугнул наряд Росгвардии. Судя по всему, за ним установили наблюдение. Так, с неделю он встречался со знакомыми, а 7 октября решил улететь в Сочи.
Не исключено, что на его дальнейшую судьбу неожиданно мог повлиять взрыв на Крымском мосту, случившийся буквально сразу после его задержания. На вечер 9 октября он все еще находится в полиции. По нашим данным, в прокуратуре города обсуждается возможность возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 205 УК — «Террористический акт». Разумеется, с добавлением нормы — «приготовление». Похоже, тут дело не только в военкомате.
Так, помимо изъятых у него на съемной квартире емкостей с бензином и каких-то еще подозрительных вещей в его мессенджерах нашли инструкцию по подрыву железнодорожных путей. Помимо этого он к тому же не отрицает ни ночной поход в военкомат, ни замыслы о рельсах. Подробности вы можете прочитать в материале на 47news, откуда узнаете, что он даже давал интервью журналистам о том, что готов лечить людей на Донбассе.