В Петербурге зреет первое дело по новому терроризму. В прицеле — медик, вернувшийся из Грузии

В полиции Петербурга ожидает решения прокуратуры и ФСБ дипломированный медбрат. Он вернулся из Грузии, приготовился поджечь военкомат, но летит ему чуть ли не привет от Крымского моста. «Фонтанка» узнала, какую инструкцию у него нашли и о чем он начал говорить.

По информации 47news, вечером 7 октября в аэропорту Пулково оперативниками ФСБ задержан 26-летний Максим Асриян. Он вылетал на малую родину, а приземлили его в дежурной части полиции Московского района. «Фонтанка» выяснила, как, по мнению контрразведки, он связан с неудавшимся поджогом петербургского военкомата и при чем здесь террор. Как нашему изданию подсказали в ГУ МВД, сам Максим из Краснодара, а приехал в Петербург в 2014 году. Закончил сестринское отделение медицинского факультета СПбГУ, затем работал в реанимации Первого медицинского, а при пандемии — в красной зоне больниц. Последнее место работы — поликлиника Выборгского района №14 (до августа этого года). Уехал же он в Грузию с женой еще до начала частичной мобилизации — в том же августе, но вернулся уже в конце сентября. В ночь на 1 октября его заметили возле военкомата Фрунзенского района, где он даже перелезал через ограду. Хотя он ничего не сделал — предположительно его спугнул наряд Росгвардии. Судя по всему, за ним установили наблюдение. Так, с неделю он встречался со знакомыми, а 7 октября решил улететь в Сочи.