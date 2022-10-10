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    Крейсер «Аврора» на фоне небесной медузы — в видео супервидовых веб-камер

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    Удивительная небесная «медуза» попала в объектив супервидовых веб-камер в Петербурге рано утром 10 октября.

    На одном из видео она стала фоном для крейсера «Аврора». На роликах видно, как она развивается и трансформируется.

    «Медуза» распадается уже на заре, когда горизонт начинается превращаться в полосатое полотнище, напоминающее флаг России.

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    «Медуза» — это след, остающийся на небосводе после запуска ракет. Сегодня в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Многие петербуржцы удивились столь необычному «облаку». Фотографии и видео они посылают в редакцию «Фонтанки» и публикуют в соцсетях.

    «Фонтанка» ведёт круглосуточную трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». Подробнее об этом проекте читайте на нашем сайте.

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