Крейсер «Аврора» на фоне небесной медузы — в видео супервидовых веб-камер

Удивительная небесная «медуза» попала в объектив супервидовых веб-камер в Петербурге рано утром 10 октября.
На одном из видео она стала фоном для крейсера «Аврора». На роликах видно, как она развивается и трансформируется.
«Медуза» распадается уже на заре, когда горизонт начинается превращаться в полосатое полотнище, напоминающее флаг России.
«Медуза» — это след, остающийся на небосводе после запуска ракет. Сегодня в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Многие петербуржцы удивились столь необычному «облаку». Фотографии и видео они посылают в редакцию «Фонтанки» и публикуют в соцсетях.