Небо продолжает посылать сигналы. За Петропавловским собором развернули новый флаг

Гигантские флаги над Петербургом, похоже, становятся традицией.
Вечером 3 сентября супервидовая веб-камера снова сфотографировала Петропавловский собор на фоне полосатого неба. Если в середине августа нам показали патриотичный «российский триколор», то сегодня сочетание цветов напомнило флаг Колумбии.
Закат, завершивший холодную субботу, был потрясающим.
Уже после наступления темноты световое шоу на Неве продолжили фейерверки, запускаемые жителями города.
В субботу днём, напомним, в Петербурге наблюдали ещё одно редкое явление — гало и паргелий.
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