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    Небо продолжает посылать сигналы. За Петропавловским собором развернули новый флаг

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    Гигантские флаги над Петербургом, похоже, становятся традицией.

    Вечером 3 сентября супервидовая веб-камера снова сфотографировала Петропавловский собор на фоне полосатого неба. Если в середине августа нам показали патриотичный «российский триколор», то сегодня сочетание цветов напомнило флаг Колумбии.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Закат, завершивший холодную субботу, был потрясающим.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Уже после наступления темноты световое шоу на Неве продолжили фейерверки, запускаемые жителями города.

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    В субботу днём, напомним, в Петербурге наблюдали ещё одно редкое явление — гало и паргелий.

    «Фонтанка» ведёт круглосуточную трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». Подробнее об этом проекте читайте на нашем сайте.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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