Капуста на зиму: четыре очень простых рецепта квашения, маринования и салатов

Капусту можно не только квасить, но и мариновать Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Капуста уходит с огорода последней: культура морозостойкая и многие оставляют ее до середины октября, чтобы потом спокойно обрабатывать. Наши читатели поделились рецептами простых и очень вкусных заготовок и салатов из капусты. Берите их себе на вооружение!

Капуста может выдержать заморозки до -5 градусов, но уже пришло время задуматься о ее уборке: лопнувшие кочаны не подходят для многих заготовок и тем более для хранения.

— Первый признак того, что кочан вот-вот треснет, — верхний кроющий лист начинает лопаться. Будьте очень внимательны, иначе можно потерять весь урожай, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как хранить капусту Капуста любит прохладу, поэтому лучше всего хранить ее в погребе или подвале. — Лучше завернуть каждый кочан в бумагу и уложить в ящики кочерыжкой вверх, — советует агроном. Мягкие кочаны, как и треснувшие, отправлять на хранение нельзя. Квашеная капуста

Рецептов квашения капусты очень много, но наша читательница Ольга советует брать самый простой. Когда большая часть урожая будет обработана, можно будет поэкспериментировать.

— Знаю, что некоторые добавляют в капусту квашеную тмин и другие травы, но тогда она может получиться не такой хрустящей, — предупредила Ольга. — Мы пользуемся самым простым рецептом. После приготовления раскладываем в банки и храним в холодильнике. Вам потребуется: на каждые 2 килограмма капусты по 2 средних моркови, 2 столовых ложки соли, одна столовая ложка сахара, один литр воды.

Шинкуем капусту и морковь. В подогретую воду добавляем сахар, соль, полностью остужаем. Заливаем капусту этим раствором, перемешиваем. Накрываем емкость крышкой, можно придавить ее чем-нибудь. На протяжении трех дней лучше перемешивать капусту. Она будет готова на четвертые сутки. Маринованная капуста Хрустящая и острая капуста точно понравится всем. Читательница НГС Ольга также делится своим рецептом. Вам потребуется: 2 килограмма капусты, 200 грамм моркови, один литр воды, 2 столовых ложки соли, 200 грамм сахара, 100 миллилитров уксуса 9%, перец черный горошком и лавровый лист по вкусу.

Шинкуем капусту и морковь, перемешиваем и укладываем в эмалированную или стеклянную емкость. Воду кипятим, добавляем перец горошком, лавровый лист, соль, сахар. Кипятим еще 10 минут, снимаем с огня и добавляем уксус — маринадом сразу заливаем капусту и морковь. После остывания ставим в холодильник на 8–10 часов. Раскладываем в простерилизованные банки и закатываем — или сразу съедаем.

Салат из свежей капусты Максимально простой и очень вкусный рецепт от нашей читательницы Ирины со свежей капустой.



— Готовится очень быстро. Прекрасно подходит к любым основным блюдам, — отмечает Ирина. Вам потребуется: четверть кочана, 1–2 моркови по вкусу, майонез, черный перец и соль. Шинкуем капусту и морковь, добавляем майонез или сметану. Хорошо перчим, добавляем соль, перемешиваем. Все готово! Можно добавить по вкусу свежий, порезанный соломкой перец. Если кроме капусты ничего не нужно Еще один максимально простой рецепт от Ольги, но уже на зиму. Вам потребуется: 2 килограмма капусты, пол-литра воды, 2 столовых ложки соли, 100 грамм сахара, столько же растительного масла, 3–5 зубчиков чеснока, 100 миллилитров уксуса 9%.

Нашинкуйте капусту. Воду нагрейте, добавьте в нее растительное масло, соль, раздавленный чеснок, уксус. Раствором залейте капусту — и под пресс на 3–4 часа. Затем разложите капусту в простерилизованные банки и закатайте.