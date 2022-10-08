Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж участка Крымского моста, обрушившегося в результате взрыва. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также в ближайшие часы будет восстановлено освещение моста, чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. Обследование повреждений должно быть завершено в течение суток. После этого будут понятны примерные сроки ремонта.
Ранее стало известно, что в воскресенье утром осматривать поврежденный участок будут водолазы, а к вечеру должно быть завершено инструментальное обследование.