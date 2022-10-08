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    Крымский мост

    Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

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    Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж участка Крымского моста, обрушившегося в результате взрыва. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Также в ближайшие часы будет восстановлено освещение моста, чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. Обследование повреждений должно быть завершено в течение суток. После этого будут понятны примерные сроки ремонта.

    Ранее стало известно, что в воскресенье утром осматривать поврежденный участок будут водолазы, а к вечеру должно быть завершено инструментальное обследование.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

    После 17 часов вечера по Крымскому мосту проехали первые машины. Реверсивное движение идет по одной полосе от моста до пункта досмотра, а дальше снова начинается двустороннее, рассказывала корреспондент «Фонтанки». Подробнее читайте и смотрите здесь.

    Железнодорожное сообщение также было временно прервано. Поезда, следовавшие в Крым, направляли в Анапу. К 22 часам по Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. А президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего на Крымском мосту и скорейшей ликвидации последствий. Также глава государства дал поручение по усилению мер защиты Крымского моста, энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации мер возложены на ФСБ.

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