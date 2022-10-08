Первые два десятка машин выехали по Крымскому мосту из Керчи в сторону Тамани. Движение восстановлено в реверсивном режиме (видео)

Первые машины проехали из Керчи по Крымскому мосту после взрыва утром 8 октября.
«Фонтанка.ру»
«Сперва проехала колонна машин со стороны Тамани. Их сопровождал автомобиль Минтранса. Колонна небольшая — автомобилей 15, — рассказывает специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи. — Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, дальше снова начинается двустороннее».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов еще около 16:00 мск заявил об открытии автомобильного движения. Однако первые машины проехали всё же спустя час.
Со стороны Керчи транспортные средства собираются в колонну на досмотровом пункте перед мостом. Их будут направлять на Большую землю также небольшими колоннами — примерно по 50 машин.
Подъехать к пункту досмотра, где формируется колонна для прохода по мосту, сейчас затруднительно, говорят очевидцы. На ближайшей к нему развязке движение перекрыто, и всех, кто едет по трассе из Симферополя, направляют в центр Керчи.
«Фонтанка.ру»