Первые два десятка машин выехали по Крымскому мосту из Керчи в сторону Тамани. Движение восстановлено в реверсивном режиме (видео)

Первые машины проехали из Керчи по Крымскому мосту после взрыва утром 8 октября.

«Сперва проехала колонна машин со стороны Тамани. Их сопровождал автомобиль Минтранса. Колонна небольшая — автомобилей 15, — рассказывает специальный корреспондент «Фонтанки» в Керчи. — Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, дальше снова начинается двустороннее».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов еще около 16:00 мск заявил об открытии автомобильного движения. Однако первые машины проехали всё же спустя час.