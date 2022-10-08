Движение по Крымскому мосту открыли для легковых машин и автобусов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале движения автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста. Об этом он 8 октября написал в своем телеграм-канале.
По его словам, пропускают пока что только легковые автомобили и автобусы после прохождения полной процедуры осмотра.
Водителей грузовиков просят пользоваться Керченской паромной переправой. Аксенов добавил, что через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2».
Глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что движение по Крымскому мосту возобновится сегодня после 16:00 по одной полосе неповрежденной части в реверсивном режиме. Железнодорожное движение по мосту планируется запустить до конца дня.