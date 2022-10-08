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    Крымский мост

    Движение по Крымскому мосту открыли для легковых машин и автобусов

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    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале движения автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста. Об этом он 8 октября написал в своем телеграм-канале.

    По его словам, пропускают пока что только легковые автомобили и автобусы после прохождения полной процедуры осмотра.

    Водителей грузовиков просят пользоваться Керченской паромной переправой. Аксенов добавил, что через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2».

    Глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что движение по Крымскому мосту возобновится сегодня после 16:00 по одной полосе неповрежденной части в реверсивном режиме. Железнодорожное движение по мосту планируется запустить до конца дня.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

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