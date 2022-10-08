НАК: На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию цистерн железнодорожного состава. Об этом 8 октября пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — заявили в НАК (цитата по ТАСС).

