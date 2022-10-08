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    Крымский мост

    Крымский мост

    НАК: На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

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    На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию цистерн железнодорожного состава. Об этом 8 октября пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

    «Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — заявили в НАК (цитата по ТАСС).

    В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, добавили в ведомстве. Сейчас движение по переправе перекрыто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Согласно официальным данным, в 6:05 стало известно о возгорании на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. Причины произошедшего выясняются.

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