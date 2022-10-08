Минтранс: Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят в субботу

Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят уже сегодня после 16:00. Об этом 8 октября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.



По его словам, движение будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме, состояние неповрежденной части дороги позволяет это сделать. Кроме того, министр поручил усилить транспортную безопасность Крымского моста, в том числе в части досмотра.

Возобновление движения подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он также сообщил в своем телеграм-канале, что железнодорожное движение по мосту планируется запустить до конца дня.

