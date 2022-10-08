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    Крымский мост

    Минтранс: Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят в субботу

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    Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят уже сегодня после 16:00. Об этом 8 октября заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

    По его словам, движение будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме, состояние неповрежденной части дороги позволяет это сделать. Кроме того, министр поручил усилить транспортную безопасность Крымского моста, в том числе в части досмотра.

    Возобновление движения подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он также сообщил в своем телеграм-канале, что железнодорожное движение по мосту планируется запустить до конца дня.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

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