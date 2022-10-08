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    Крымский мост

    Крымский мост осмотрят водолазы

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    Водолазы в воскресенье будут работать под местом повреждения Крымского моста с 6 часов утра. Об этом 8 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

    По его словам, завтра вечером будет завершено инструментальное обследование переправы. Тогда же ожидаются и первые результаты.

    Сейчас на мосту запущено реверсивное движение по одной полосе. Пропускают только легковые машины и автобусы. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что стоит задача с завтрашнего утра запустить движение по двум полосам.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

    После 17 часов вечера по Крымскому мосту проехали первые машины. Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, а дальше снова начинается двустороннее, рассказывала корреспондент «Фонтанки». Подробнее читайте и смотрите здесь.

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