Крымский мост осмотрят водолазы

Водолазы в воскресенье будут работать под местом повреждения Крымского моста с 6 часов утра. Об этом 8 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.



По его словам, завтра вечером будет завершено инструментальное обследование переправы. Тогда же ожидаются и первые результаты.



Сейчас на мосту запущено реверсивное движение по одной полосе. Пропускают только легковые машины и автобусы. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что стоит задача с завтрашнего утра запустить движение по двум полосам.

