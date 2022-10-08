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    Крымский мост

    «Мы уже заказали металл». Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

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    Власти готовятся к восстановлению разрушенного пролета Крымского моста, за сутки должны определиться со сроками. Об этом 8 октября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который посетил место происшествия.

    «Определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. За сутки мы поймем, сколько нам времени нужно, чтобы восстановить второй пролет», — сказал он журналистам.

    Сейчас запущено реверсное движение по одной полосе трассы, вице-премьер допустил, что завтра, 9 октября, может быть открыта вторая. Подробнее о том, как происходит движение по мосту сейчас, читайте на «Фонтанке».

    Также Хуснуллин рассказал о том, что пропускную способность реверсивного движения по переправе в ближайшее время планируется увеличить с 50 до 100 автомобилей.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

    После 17 часов вечера по Крымскому мосту проехали первые машины. Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, а дальше снова начинается двустороннее, рассказывала корреспондент «Фонтанки». Подробнее читайте и смотрите здесь.

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