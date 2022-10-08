«Мы уже заказали металл». Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

Власти готовятся к восстановлению разрушенного пролета Крымского моста, за сутки должны определиться со сроками. Об этом 8 октября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который посетил место происшествия.



«Определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. За сутки мы поймем, сколько нам времени нужно, чтобы восстановить второй пролет», — сказал он журналистам.

