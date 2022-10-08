«Мы уже заказали металл». Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста

Власти готовятся к восстановлению разрушенного пролета Крымского моста, за сутки должны определиться со сроками. Об этом 8 октября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который посетил место происшествия.
«Определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. За сутки мы поймем, сколько нам времени нужно, чтобы восстановить второй пролет», — сказал он журналистам.
Сейчас запущено реверсное движение по одной полосе трассы, вице-премьер допустил, что завтра, 9 октября, может быть открыта вторая. Подробнее о том, как происходит движение по мосту сейчас, читайте на «Фонтанке».
Также Хуснуллин рассказал о том, что пропускную способность реверсивного движения по переправе в ближайшее время планируется увеличить с 50 до 100 автомобилей.