И не едут даже поезда. Железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено, билеты не купить

В связи с инцидентом на Крымском мосту движение поездов временно приостановлено, как и продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Об этом 8 октября сообщили в РЖД.
«В настоящее время задерживаются пассажирские поезда
В РЖД отметили, что крымские поезда, которые должны были отправиться в ближайшее время, никуда не поедут. Стоимость билетов можно вернуть в полном объеме.
На место происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций. В РЖД создан оперштаб под руководством гендиректора компании Олега Белозерова.
Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что с полуострова можно выбраться по суше через новые регионы. Сухопутный коридор уже налажен. Также сегодня обещают запустить паромную переправу через Керченский пролив.