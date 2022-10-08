И не едут даже поезда. Железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено, билеты не купить

В связи с инцидентом на Крымском мосту движение поездов временно приостановлено, как и продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Об этом 8 октября сообщили в РЖД.



«В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск», — говорится в сообщении.

