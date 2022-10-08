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    Крымский мост

    Крымский мост

    И не едут даже поезда. Железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено, билеты не купить

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    В связи с инцидентом на Крымском мосту движение поездов временно приостановлено, как и продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Об этом 8 октября сообщили в РЖД.

    «В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск», — говорится в сообщении.

    В РЖД отметили, что крымские поезда, которые должны были отправиться в ближайшее время, никуда не поедут. Стоимость билетов можно вернуть в полном объеме.

    На место происшествия направлены восстановительные поезда с ближайших станций. В РЖД создан оперштаб под руководством гендиректора компании Олега Белозерова.

    Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что с полуострова можно выбраться по суше через новые регионы. Сухопутный коридор уже налажен. Также сегодня обещают запустить паромную переправу через Керченский пролив.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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