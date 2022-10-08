Аксенов: Паромную переправу через Керченский пролив запустят сегодня

Пока рано говорить о сроках восстановления движения по Крымскому мосту, в субботу будет запущена паромная переправа через Керченский пролив. Об этом 8 октября заявил глава республики Сергей Аксенов.



По его словам, в результате инцидента произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись цистерны с топливом. Масштабы повреждений моста и опор можно будет оценить после того, как потушат пожар.

