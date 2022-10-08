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    Крымский мост

    Аксенов: Паромную переправу через Керченский пролив запустят сегодня

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    Пока рано говорить о сроках восстановления движения по Крымскому мосту, в субботу будет запущена паромная переправа через Керченский пролив. Об этом 8 октября заявил глава республики Сергей Аксенов.

    По его словам, в результате инцидента произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, загорелись цистерны с топливом. Масштабы повреждений моста и опор можно будет оценить после того, как потушат пожар.

    «По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно», — сказал Аксенов.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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