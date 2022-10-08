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    Крымский мост

    Крым открыл сухопутный коридор через новые регионы РФ, но туристов просят не спешить

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    После инцидента на Крымском мосту 8 октября советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что с полуострова можно выбраться по суше через новые регионы. Сухопутный коридор уже налажен.

    «Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — написал Крючков в Telegram-канале.

    Движение по самому Крымскому мосту сейчас перекрыто. Вот как это выглядит на карте «Яндекса»:

    Фото: yandex.ru/maps
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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тем временем попросил отдыхающих туристов задержаться в гостиницах на сутки. Оплачивать проживание не нужно, всё компенсирует республика.

    Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту подрыва грузовика на Крымском мосту.

    Фото: yandex.ru/maps

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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