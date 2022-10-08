Крым открыл сухопутный коридор через новые регионы РФ, но туристов просят не спешить

После инцидента на Крымском мосту 8 октября советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что с полуострова можно выбраться по суше через новые регионы. Сухопутный коридор уже налажен.



«Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — написал Крючков в Telegram-канале.



Движение по самому Крымскому мосту сейчас перекрыто. Вот как это выглядит на карте «Яндекса»: