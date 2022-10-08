СК возбудил уголовное дело по факту подрыва грузовика на Крымском мосту

ГСУ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве.



На место по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

