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    Крымский мост

    СК возбудил уголовное дело по факту подрыва грузовика на Крымском мосту

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    ГСУ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве.

    На место по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

    Ранее президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего на Крымском мосту и скорейшей ликвидации последствий. «Фонтанка» показывала видео очевидцев, как огонь охватил Крымский мост сегодня утром, также на камеры наблюдения, предположительно, попал сам момент подрыва.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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