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    Крымский мост

    Крымский мост

    Крымский мост в огне. Видео очевидцев

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    Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями горящего Крымского моста. Судя по комментариям, на рассвете 8 октября крымчане проснулись от звука взрыва — выглянули в окна и увидели черный дым над мостом.

    Поближе повреждения смогли рассмотреть водители, которым, судя по всему, пришлось разворачиваться и ждать паромной переправы, запустить которую уже пообещали местные власти. «Че-то прилетело походу», — предположил один из проезжавших по мосту.

    Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров продлить срок размещения туристов, которым пришла пора выезжать с полуострова. Республика обещает компенсировать затраты.

    Утром в субботу Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента на Крымском мосту.

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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