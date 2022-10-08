Крымский мост в огне. Видео очевидцев

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями горящего Крымского моста. Судя по комментариям, на рассвете 8 октября крымчане проснулись от звука взрыва — выглянули в окна и увидели черный дым над мостом.
Поближе повреждения смогли рассмотреть водители, которым, судя по всему, пришлось разворачиваться и ждать паромной переправы, запустить которую уже пообещали местные власти. «Че-то прилетело походу», — предположил один из проезжавших по мосту.
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров продлить срок размещения туристов, которым пришла пора выезжать с полуострова. Республика обещает компенсировать затраты.
Утром в субботу Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента на Крымском мосту.