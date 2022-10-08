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    Крымский мост

    Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента на Крымском мосту

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    Президенту Владимиру Путину доложено о произошедшем на Крымском мосту. Он поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

    Свои доклады президенту уже представили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС Александр Куренков и Минтранса Геннадий Савельев, а также руководители силовых ведомств.

    «Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    По данным Национального антитеррористического комитета, в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета. Движение перекрыто.

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