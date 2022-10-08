Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента на Крымском мосту

Президенту Владимиру Путину доложено о произошедшем на Крымском мосту. Он поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин инцидента. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».



Свои доклады президенту уже представили премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы МЧС Александр Куренков и Минтранса Геннадий Савельев, а также руководители силовых ведомств.

