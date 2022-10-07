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    Боевые действия на Украине

    Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации ВС РФ на Украине. Документ 7 октября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Заемщики получили право на предоставление льготного периода. На это время заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств, которое не может превышать период военной службы. Также заемщик имеет право уменьшить размер платежей во время льготного периода.

    Речь идет об обязательствах по кредитам, которые получены до момента мобилизации или заключения контракта, до дня участия в спецоперации. Кроме того, такое же право предоставлено членам семей мобилизованных и контрактникам.

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