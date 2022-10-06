Милитари-дресс-код и мороженое для топ-менеджера. В ЗакСе обсудили проблемы протокольных мероприятий в России и ДНР

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Заксобрании Петербурга 6 октября собрались эксперты по этикету и протоколу: обсудить тонкости проведения официальных мероприятий на «небезопасной территории» и бизнес в эпоху ограничений. «Фонтанка» послушала, как пересеклись два мира. В первом топ-менеджер госкомпании может устроить скандал на борту из-за отсутствия определенного сорта мороженого, во втором официальным делегациям дарят розы из осколков снарядов.



В Эрмитаже, а затем в Мариинском дворце, где заседает городской парламент, 5–7 октября проходит загадочное для обывателя мероприятие — «Саммит по протоколу». На дискуссионном клубе в четверг эксперты по этикету и церемониалам говорили о протоколе в кризисное время.



В зале пленарных заседаний на этот раз вместо депутатов рассаживались участники саммита. На мой наряд особого внимания не обращали. Я тоже пристроилась на одно из депутатских мест.

«Понимаю, что время сложноватое сейчас», — пригласила всех к дискуссии советник ПАО «ТМК», экс-глава протокола «РЖД» Ирина Хаженец. И пояснила: «Послеобеденное время всегда сложное». Что ж, начало многообещающее.



В качестве предисловия она напомнила собравшимся английскую пословицу: когда в Соединенном Королевстве человек хочет пожелать что-то хорошего, он говорит: «Пусть твоя жизнь проходит в интересное время». А заодно напомнила и китайское проклятие: «Пусть твои дети живут в эпоху перемен».

Обсуждение коснулось дресс-кода при въезде в зону боевых действий. Глава администрации Вологодской области Инна Синягина сослалась на рассказ руководителя службы протокола главы ДНР Елены Красуцкой (она сидела в зале по соседству), что местные придерживаются стиля милитари. «Некоторые у нас должностные лица еще выезжали с оружием и фотографировались с этим, потом это выходило. Насколько это уместно, нужно ли это делать гражданскому человеку, который в принципе едет не воевать, а с достаточно мирными целями?» — задалась она вопросом.



Дама в синем костюме из зала попросила уточнить, «пока сидим узким кругом», что входит в понятие милитари? Синягина пояснила: это не про бронежилеты и безопасность, а про цвет футболок — хаки.

Красуцкая пояснила: милитари — это пиксель (автор не ручается за корректное воспроизведение этого слова), олива и черный цвет. «То, что продается в магазинах Военторга, и то, что подходит конкретным людям по фигуре и по цвету. Это не связано с сотрудниками безопасности, у них другая экипировка», — рассказала она, добавив, что некоторые делегации приезжали специально в милитари: шили специальные жилетки, «чтобы таким образом показать свою приверженность, что они с нами», — пояснила спикер.



Пожилой джентльмен из заднего ряда предложил рассмотреть, как приезжают в неспокойные зоны политики, бизнесмены и чиновники. «Можно посмотреть на противоположную сторону. На киевскую. Как там дресс-код. Это тоже интересно проанализировать. Как туда приезжают иностранные представители государства, как они одеты», — рассуждал мужчина. По его мнению, если бы посещающие Украину делегаты были одеты цивильно, «их имидж был бы намного выше», а «их статус был бы намного более приемлем». Подводя итог, выступающий заметил, что чиновник должен быть одет нейтрально, это подчеркивает его статус — цивильный, а не военный.



Далее ведущая предложила задуматься о границе между пожеланиями руководителя и нормами протокола. Синягина откликнулась: это граница разумности и уместности. «В любой непростой ситуации мы должны помнить, что участниками мероприятия являются люди… Должны быть равные условия. Знаете, были такие курьезные случаи в пандемию. Когда некоторые руководители выходят в медицинскую организацию: врач в маске, руководитель стоит в респираторе, в щитке, перчатках. И конечно, уместность, своевременность должна учитываться».



Когда Елена Красуцкая стала рассказывать о реалиях протокола в ДНР, концентрация внимания в зале заметно повысилась. Всем было интересно, как «там». Глава службы протокола Дениса Пушилина пояснила, что протокол республики формировался еще в 2014 году, в ходе боевых действий, поэтому ей не совсем понятна мирная жизнь, так как она всегда работала в режиме боевых действий.



Протокол на небезопасной территории имеет свои особенности: главную роль там играет служба безопасности. А «протокольщикам» приходится готовить в обязательном порядке две территории для проведения мероприятия, которые обеспечиваются «по полной программе». И всегда обеспечение бригады скорой помощи, машины МЧС и генератор, так как с электричеством перебои.

«Также нужно понимать, что очень оперативно нужно будет своих гостей сориентировать на другую точку. К сожалению, нельзя в наших условиях открыто говорить, что и где проводим. Бывают моменты, когда в самый последний момент собирали гостей в одной точке и в сопровождении машины ГАИ сопровождали, чтобы не рассекречивать место и не давать поводов для диверсий и обстрелов».



В практике протокольной службы ДНР обязательная проверка бомбоубежищ или пунктов укрытий от обстрелов. «И мы обустраиваем такие места. Это одна из наших особенностей... Попадали наши гости под обстрелы, и мы вместе с ними, и объяснять правила поведения под обстрелами и при диверсионных актах тоже приходилось», — сказала она.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда российские регионы начали брать шефство над городами Донбасса (Петербургу выпал Мариуполь), за полтора месяца ДНР приняла 28 делегаций. Гостям было очень интересно побывать на освобожденных территориях, увидеть своими глазами разрушения. «Очень тяжело рассказывать людям, что территории не разминированы. Они хотят что-то взять, осколок, что-то потрогать, везде залезть — нельзя. Это очень серьезная проблема», — сказала Красуцкая, уточнив, что территория освобождалась быстро, а специалистов категорически не хватает.

В числе других особенностей: есть территории, на которых можно находиться без ограничений, а есть те, где лимит пребывания 40 или даже 20 минут из-за ведущейся аэроразведки. Красуцкая рассказала о случае, когда служба протокола собирала у делегатов телефоны, чтобы вывезти их на интересующий объект.



Обсуждать приходится не только дресс-код руководителей ДНР, но и гостей — это вынужденная необходимость. «Все хотят раздеться, все хотят легкую обувь. Приходилось пояснять, что надо кроссовки, чтобы можно было убежать», — пояснила спикер.



Из зала поинтересовались: какие подарки дарят там, на территории боевых действий? Представитель ДНР в ответ напомнила: считается, что Донбасс — угольный регион, но изначально он был металлургический, и там множество мастеров кузнечного дела. В 70-х годах ЮНЕСКО назвал Донецк городом миллиона роз и самым зеленым промышленным городом Европы. Гостям дарят донецкие розы, только в интерпретации сегодняшнего дня. Это идея местных кузнецов: цветки выкованы из осколков снарядов, которые попадают в дома. «Мы делаем розы из снарядов», — констатировала Красуцкая.

По аудитории было видно: история про розы, что называется, зацепила. Тем контрастнее был переход на обсуждение проблем полетов делегаций и платежеспособных компаний прайват-джетами, которых в России нынче дефицит.



Управляющий партнёр JetPartners (компания организует частные рейсы) Антон Ломакин начал рассказывать о важности мелочей. И привел в пример рейс Москва — Чита, который компания устраивала для «топ-менеджеров госкомпании». Какой именно, он не уточнил. Финальную рассадку согласовывали долго: согласовывали, кто из 50 пассажиров тянет на бизнес-класс, а кто посидит в экономе, меняли рассадку, так как некоторые пассажиры не хотели сидеть рядом со своими коллегами.

«Также на этом рейсе был один из руководителей, который предпочитал мороженое определенного сорта и определенного вкуса. Если бы этого мороженого не было, был бы просто скандал», — сказал Ломакин.

В том же непростом рейсе организаторы столкнулись с еще одной трудностью. Запасы алкоголя истощились еще по дороге «туда». В барном меню — эксклюзивное вино от 3000 рублей за бутылку, в Чите, куда они прилетели, — «самое дорогое» по 250 рублей за 3 литра. В итоге организаторам пришлось штучно изыскивать необходимый алкоголь по гостиницам. Поэтому, посоветовал спикер, спиртное лучше всегда брать с запасом: и на «туда», и на «обратно».



Ломакин посетовал, что сейчас ситуация с организацией перелетов кардинально поменялась: крупные подрядчики ушли, пришли новые, в том числе турецкие и арабские, «которые не отвечают высоким стандартам», и поэтому «нужно контролировать абсолютно все». Пока он говорил, на ум приходили многочисленные фото западных политиков и церковных деятелей, которые спокойно летают эконом-классом и ездят на велосипедах.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

