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    И хрюкотали зелюки. В центре Петербурге заметили «дезертира» с пятачком

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    Свинья, знакомая жителям Центрального района, Оксимирону и полиции, не перестаёт удивлять петербуржцев. Вечером 5 октября она, похоже, снова ушла в самоволку.

    Видео с четвероногим пешеходом Дарья поделилась с пабликом «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Свинью она встретила на улице Некрасова. Та свободно гуляла, но после попытки позвать проявила умеренное любопытство и остановилась попозировать.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Делать это ей не впервой. Жители района могут узнать в свинке «в яблоках» соседку с 8-й Советской Дульсинею. К желающим сделать совместное фото она относится благосклонно, среди снимавшихся с ней, например, рэпер Оксимирон и художник Николай Копейкин. Раньше

    Дуся радовала подписчиков своими фотографиями в ныне запрещенных социальных сетях. В феврале познакомиться с ней довелось и полицейским – свинью задерживали в сквере Галины Старовойтовой. Хозяйка тогда рассказала, что её питомица «любит уйти в побег». Узнавшие в Дульсинее местную жительницу предположили, что она снова сбежала.

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