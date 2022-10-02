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    В России зафиксирована самая низкая с августа заболеваемость коронавирусом

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    В России по состоянию на 2 октября за сутки выявлено 30 085 новых случаев COVID-19. Это самое низкое значение с начала августа. В Петербурге 1 861 случай, также минимум с конца лета, следует из отчета оперштаба.

    По данным за 2 октября в России госпитализировано 1 383 человека, на 47,7% меньше по сравнению с 1 октября. Из них 84 в Петербурге. Подтверждено 96 летальных исходов. В том числе 17 в городе на Неве.

    Ранее глава комздрава Дмитрий Лисовец говорил, что в условиях высокой заболеваемости по-прежнему самой надежной профилактикой остается вакцинация. Особенно важна она для людей старше 60 лет, страдающих хроническими болезнями.

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