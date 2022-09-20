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    COVID-19

    Глава комздрава дал тревожный прогноз по поводу нового коронавируса

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    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжит расти, считает председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    «Комитет по здравоохранению отслеживает множество показателей эпидпроцесса. Они говорят о том, что в ближайшее время нам стоит ожидать дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией», — сообщил 20 сентября Лисовец на своей странице «Вконтакте».

    По его словам, в этих условиях по-прежнему самой надежной профилактикой тяжелого развития заболевания остается вакцинация. Особенно важна она для людей старше 60 лет, страдающих хроническими болезнями.

    Накануне стало известно, что минздрав составил портрет умершего от коронавируса: почти треть погибших была вакцинирована.

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