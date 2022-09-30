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    На границе с Финляндией возникла многочасовая пробка из автобусов. Рейс LuxExpress задерживается на семь часов

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    Автобус LuxExpress из Петербурга в Хельсинки задержался на семь часов. Как сообщили читатели «Фонтанки», рейс который должен был в 14:30 прибыть в Хельсинки, а в 16:15 начать обратный рейс, выбился из графика и до сих пор не прибыл в столицу Финляндии.

    Пассажиры, которые ожидали его прибытия, пожаловались, что не смогли дозвониться по горячей линии, чтобы узнать о его судьбе.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В компании подтвердили, что автобус сильно задержался на границе и сейчас только подъезжает к Хельсинки. «Пассажиров оповестили сообщениями, что обратный рейс будет в 22:30», — отметили в компании.

    Утренний рейс LuxExpress из-за новых правил прохождения границы задержался на три часа.

    «С самого утра возникла пробка. Впереди были два других рейсовых автобуса, на них ушло очень много времени», — пояснили в LuxExpress. Ситуацию осложняет то, что заказные перевозчики стоят в той же очереди, что и рейсовые автобусы, вместо очереди для легковушек.

    C 30 сентября власти Финляндии запретили въезд граждан РФ с целью туризма. Чтобы пересечь границу, требуются основания, сходные тем, что действовали во время пандемии. Ранее перевозчики рассказали, на каких условиях могут сдать билеты те, кто не соответствует критериям.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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