На границе с Финляндией возникла многочасовая пробка из автобусов. Рейс LuxExpress задерживается на семь часов

Автобус LuxExpress из Петербурга в Хельсинки задержался на семь часов. Как сообщили читатели «Фонтанки», рейс который должен был в 14:30 прибыть в Хельсинки, а в 16:15 начать обратный рейс, выбился из графика и до сих пор не прибыл в столицу Финляндии.

Пассажиры, которые ожидали его прибытия, пожаловались, что не смогли дозвониться по горячей линии, чтобы узнать о его судьбе.

