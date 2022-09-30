Российским туристам, которые теперь не могут уехать в Финляндию, рассказали, как сдать билеты

Крупнейшие перевозчики LuxExpress и «Эколайнс» предложили своим клиентам вернуть деньги за билеты на автобус в Финляндию после того, как въезд в страну стал невозможным для российских путешественников.
«C 30.09.2022 въезд граждан РФ, прибывающих в Финляндию, а также следующих транзитом в страны ЕС/Шенгенской зоны, с целью туризма на кратковременный срок пребывания по визе ограничивается в соответствии с решением Правительства Финляндии», — сообщил на своей странице Lux Express.
Компания продолжает выполнять регулярные рейсы по маршруту Петербург — Хельсинки. Но для въезда в Финляндию теперь необходимо основание. Если поездка пока невозможна, то можно изменить дату и время путешествия или оформить возврат билета. Согласно правилам Lux Express, вернуть
«Эколайнс» также сообщает, что будет выполнять рейсы согласно расписанию на сайте. Пассажирам предлагают поменять дату поездки или оформить для приобретённого билета открытую дату, чтобы использовать позднее. Возврат возможен по общим правилам, с потерей части стоимости. Согласно правилам перевозчика, при отказе от поездки раньше чем за 24 часа до отправления автобуса возвращается
Ранее финские пограничники и посольство Финляндии опубликовали ответы на вопросы по закрытию границы для российских туристов и транзитников. Из них можно узнать, каких родственников и недвижимость можно навестить, кого пустят в страну, а у кого и визу отменят.