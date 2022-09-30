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    Российским туристам, которые теперь не могут уехать в Финляндию, рассказали, как сдать билеты

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    Крупнейшие перевозчики LuxExpress и «Эколайнс» предложили своим клиентам вернуть деньги за билеты на автобус в Финляндию после того, как въезд в страну стал невозможным для российских путешественников.

    «C 30.09.2022 въезд граждан РФ, прибывающих в Финляндию, а также следующих транзитом в страны ЕС/Шенгенской зоны, с целью туризма на кратковременный срок пребывания по визе ограничивается в соответствии с решением Правительства Финляндии», — сообщил на своей странице Lux Express.

    Компания продолжает выполнять регулярные рейсы по маршруту Петербург — Хельсинки. Но для въезда в Финляндию теперь необходимо основание. Если поездка пока невозможна, то можно изменить дату и время путешествия или оформить возврат билета. Согласно правилам Lux Express, вернуть 100 % стоимости билета можно, если сдать его за сутки до поездки, за час до рейса — 50 % стоимости.

    «Эколайнс» также сообщает, что будет выполнять рейсы согласно расписанию на сайте. Пассажирам предлагают поменять дату поездки или оформить для приобретённого билета открытую дату, чтобы использовать позднее. Возврат возможен по общим правилам, с потерей части стоимости. Согласно правилам перевозчика, при отказе от поездки раньше чем за 24 часа до отправления автобуса возвращается 70 % от стоимости поездки. При отказе до 1,5 часа до поездки возвращается 50 % от стоимости.

    Ранее финские пограничники и посольство Финляндии опубликовали ответы на вопросы по закрытию границы для российских туристов и транзитников. Из них можно узнать, каких родственников и недвижимость можно навестить, кого пустят в страну, а у кого и визу отменят.

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