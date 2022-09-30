Российским туристам, которые теперь не могут уехать в Финляндию, рассказали, как сдать билеты

Крупнейшие перевозчики LuxExpress и «Эколайнс» предложили своим клиентам вернуть деньги за билеты на автобус в Финляндию после того, как въезд в страну стал невозможным для российских путешественников.



«C 30.09.2022 въезд граждан РФ, прибывающих в Финляндию, а также следующих транзитом в страны ЕС/Шенгенской зоны, с целью туризма на кратковременный срок пребывания по визе ограничивается в соответствии с решением Правительства Финляндии», — сообщил на своей странице Lux Express.