«Можно сказать, выходной». Милонов вернулся с фронта, чтобы проголосовать за присоединение новых территорий к РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов вернулся с фронта, чтобы проголосовать за вступление новых территорий в состав РФ. Обратно он планирует уезжать во вторник, рассказал депутат 30 сентября «Фонтанке».
«Меня командировали послушать Верховного главнокомандующего и проголосовать. Потом назад, все четко, сразу после голосования. Учитывая, что три недели у меня не было ни одного выходного, можно считать, что это выходной», — отметил Милонов.
Сегодня депутат присутствует на церемонии в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, после чего запланировано объемное обращение к парламенту и нации. Смотрите в нашей трансляции, как это будет.
Интервью «Фонтанки» с Милоновым о его отъезде на фронт читайте здесь.