«Можно сказать, выходной». Милонов вернулся с фронта, чтобы проголосовать за присоединение новых территорий к РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов вернулся с фронта, чтобы проголосовать за вступление новых территорий в состав РФ. Обратно он планирует уезжать во вторник, рассказал депутат 30 сентября «Фонтанке».



«Меня командировали послушать Верховного главнокомандующего и проголосовать. Потом назад, все четко, сразу после голосования. Учитывая, что три недели у меня не было ни одного выходного, можно считать, что это выходной», — отметил Милонов.

