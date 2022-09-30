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    Билетное приложение РЖД дало сбой, петербуржцы встали в очереди в кассы

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    Приложение РЖД, с помощью которого можно купить билет на электричку, сбоит в Петербурге утром 30 сентября. В ответственной за пригородные перевозки «дочке» компании рассказали о проблеме на стороне банка.

    «Сбой приложения РЖД пассажирам. С утра не купить билет, не загружаются ранее купленные на электрички, все стоим в кассы за бумажными», — рассказал «Фонтанке» читатель, который оказался в очереди на платформе в Девяткино.

    В Северо-Западной пригородной пассажирской компании подтвердили сбой и назвали его причину: проблемы с платежным шлюзом банка. «В настоящее время проводятся технические работы, специалисты занимаются устранением проблемы. Работа платежного шлюза будет налажена в кратчайшие сроки», — пообещали в СЗППК.

    © Фонтанка.Ру

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