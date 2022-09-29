    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    1 м/с, вос

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуВыплаты мобилизованнымОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Мобилизация

    Путин — о жалобах на мобилизацию: Возникает много вопросов, нужно исправить ошибки

    5916

    Президент России Владимир Путин призвал исправлять ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, когда призывают тех, кого не должны. Об этом он сказал 29 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

    Глава государства напомнил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части мобилизованные должны обязательно проходить дополнительную подготовку и слаживание.

    «Вместе с тем, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов... в ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул Путин.

    Речь идет, в том числе, о призыве людей, которых не должны мобилизовать: многодетных отцов, людей с хроническими болезнями или тех, кто не подходит по возрасту.

    ЛАЙК8
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close