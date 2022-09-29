Путин — о жалобах на мобилизацию: Возникает много вопросов, нужно исправить ошибки

Президент России Владимир Путин призвал исправлять ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, когда призывают тех, кого не должны. Об этом он сказал 29 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства напомнил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части мобилизованные должны обязательно проходить дополнительную подготовку и слаживание.
«Вместе с тем, в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов... в ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул Путин.
Речь идет, в том числе, о призыве людей, которых не должны мобилизовать: многодетных отцов, людей с хроническими болезнями или тех, кто не подходит по возрасту.