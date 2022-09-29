Путин — о жалобах на мобилизацию: Возникает много вопросов, нужно исправить ошибки

Президент России Владимир Путин призвал исправлять ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, когда призывают тех, кого не должны. Об этом он сказал 29 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.



Глава государства напомнил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части мобилизованные должны обязательно проходить дополнительную подготовку и слаживание.