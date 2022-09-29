Бронзовый призер Евро-2008 Билялетдинов: Сходил в военкомат, отпустили сразу же

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов благополучно вернулся из военкомата, куда ему пришлось сходить по повестке. Об этом 29 сентября пишет Metaratings.ru.



«У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — заявил 37-летний бывший спортсмен.



Динияр Билялетдинов в составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В период с 2005-го по 2012 год выступал за сборную России, участвовал в её составе в чемпионате Европы 2008 года, где выиграл бронзовую медаль. Завершил карьеру в 2018 году. В последнее время играл на любительском уровне.

