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    Бронзовый призер Евро-2008 Билялетдинов: Сходил в военкомат, отпустили сразу же

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    Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов благополучно вернулся из военкомата, куда ему пришлось сходить по повестке. Об этом 29 сентября пишет Metaratings.ru.

    «У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — заявил 37-летний бывший спортсмен.

    Динияр Билялетдинов в составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В период с 2005-го по 2012 год выступал за сборную России, участвовал в её составе в чемпионате Европы 2008 года, где выиграл бронзовую медаль. Завершил карьеру в 2018 году. В последнее время играл на любительском уровне.

    Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что отечественные спортсмены также подлежат мобилизации в рамках указа президента Владимира Путина, но ведомство будет продолжать работу над отсрочкой.

    Накануне стало известно, что два действующих петербургских фигуриста — Дмитрий Алиев и Макар Игнатов — получили повестки в военкомат.

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